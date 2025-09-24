कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के राष्ट्रपति ने उगला जहर, पिछले साल क्यों लगाया था मुंह में ताला?

India-Pakistan Conflict: पाकिस्तान के मित्र देश तुर्किए ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है. राष्ट्रपति रेसेप तैयाप एर्दोगन ने कहा कि वह भारत-पाकिस्तान युद्धविराम से खुश हैं. मंगलवार 23 सितंबर 2025 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए इकट्ठा हुए सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबोधन में भारत-पाकिस्तान से कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए कहा.

एर्दोगन की कश्मीर पर टिप्पणी

एर्दोगन ने कहा,' हम कुछ महीने पहले अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच भड़के तनाव और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद हुए युद्धविराम से खुश हैं. कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए. यही कश्मीर में हमारे बहनों और भाइयों के सर्वोत्तम हित में है. हम ऐसी उम्मीद करते हैं.'

#WATCH | New York | At the 80th session of UNGA, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan says, "... We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, which had escalated into a conflict... The issue of Kashmir should be… pic.twitter.com/YqWx3l5X1C Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 23, 2025

ऐसा पहली बार नहीं है जब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाया है. उनका यह बयान पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मामले पर चुप्पी के एक साल बाद आया है. पिछले साल BRICS में शामिल होने की इच्छा से तुर्किए ने कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोला क्योंकि भारत BRICS का अभिन्न अंग है और मजबूत पार्टनर देश है.

मतलब निकलते ही खोला मुंह में लगा ताला

तुर्की ने अपना मतलब निकलते ही वापस पुराना रुख अपनाना शुरू कर दिया है. तुर्की के राष्ट्रपति ने इस साल की शुरुआत में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बातचीत और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के माध्यम से कश्मीर विवाद को सुलझाने का आह्वान किया था. उस दौरान एर्दोगन ने कहा था,' कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार बातचीत और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र पहले की तरह आज भी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता में खड़ा है.'

भारत ने जताई आपत्ति

भारत ने तुर्की की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से एक ऑफीशियल बयान जारी किया गया है और एर्दोगन की टिप्पणी को खारिज किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,' जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बदले यह उचित होता कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की नीति, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है पर सवाल उठाया जाता.'

FAQ

कश्मीर विवाद पर एर्दोगन ने क्या कहा?

एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए.

एर्दोगन की टिप्पणी पर भारत ने क्या कहा?

भारत ने तुर्की की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है और कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.