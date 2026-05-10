तुर्किए की ‘यिल्दिरिमहान’ मिसाइल से कांप उठा अमेरिका! दुनिया की वो मिसाइलें जो US में मचा सकती हैं तबाही

तुर्किए ने रक्षा तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए मई 2026 में आयोजित SAHA 2026 डिफेंस एग्जिबिशन के दौरान अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) दुनिया के सामने पेश कर दी. इस मिसाइल का नाम 'यिल्दिरिमहान' (Yildirimhan) रखा गया है, जिसे तुर्किए की सैन्य ताकत और रणनीतिक महत्वाकांक्षा का नया प्रतीक माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि यिल्दिरिमहान की मारक क्षमता करीब 6000 किलोमीटर तक है. इतनी दूरी तक हमला करने की क्षमता के कारण यह मिसाइल यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बड़े हिस्सों को अपनी जद में ला सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी रेंज अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचने में सक्षम बताई जा रही है. अब तक तुर्किए क्षेत्रीय स्तर पर अपनी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन ICBM जैसी लंबी दूरी की मिसाइल के प्रदर्शन ने यह संकेत दे दिया है कि अंकारा अब वैश्विक रणनीतिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. SAHA 2026 प्रदर्शनी में इस मिसाइल को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली. तुर्किए ने हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियार निर्माण में तेजी से प्रगति की है, और यिल्दिरिमहान उसी रणनीतिक अभियान का अगला चरण माना जा रहा है. इस मिसाइल जद में अमेरिका जैसा सुपर पॉवर देश भी आ रहा है ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति के संतुलन को भी नई बहस शुरू हो सकती है. आइए आपको बताते हैं इस मिसाइल की क्षमता के बारे में.

यिल्दिरिमहान मिसाइल की मुख्य विशेषताएं

रेंज: लगभग 6,000 किमी, जो इसे ICBM की श्रेणी में रखता है

Add Zee News as a Preferred Source

गति: मैक 9 से मैक 25 (हाइपरसोनिक) तक की गति प्राप्त करने में सक्षम, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव है

पेलोड: लगभग 3,000 किलोग्राम वजन तक का वारहेड ले जा सकती है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हो सकते हैं

इंजन: यह चार रॉकेट इंजनों से लैस है और तरल ईंधन (नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड) का उपयोग करती है

उद्देश्य: यह तुर्की की अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और रणनीतिक अवरोध (Deterrence) के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है

दुनिया की वो अन्य मिसाइलें जो अमेरिका को बना सकती हैं निशाना

दुनिया में कुछ ही देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे तौर पर अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंच सकती हैं. तुर्किए से पहले अब तक रूस और चीन के पास ऐसी अपडेटेड मिसाइलें थीं जो अमेरिका के सेंटर तक पहुंचने और उन्हें निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं. इनमें इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBMs) और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन शामिल हैं, जिन्हें मौजूदा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना मुश्किल होगा.

RS-28 सरमत (Satan II) - रूस: यह दुनिया की सबसे भारी और विनाशकारी ICBM में से एक है. इसकी रेंज लगभग 18,000 किमी है और यह कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो अमेरिका के किसी भी हिस्से को नष्ट कर सकती है.

ओरेश्निक (Oreshnik) - रूस: यह एक नई इंटरमीडिएट-रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 10 मैक से अधिक की गति से चलती है. यह रूस के आर्कटिक क्षेत्रों से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और शिकागो जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती है.

DF-41 (Dongfeng-41) - चीन: यह चीन की सबसे उन्नत रोड-मोबाइल ICBM है. इसकी मारक क्षमता 15,000 किमी तक है और यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है.

DF-27 - चीन: यह लगभग 8,000 किमी की रेंज वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो अमेरिका के मुख्य भू-भाग के लिए सीधा खतरा पैदा करती है.

हवासोंग-17 (Hwasong-17) - उत्तर कोरिया: उत्तर कोरिया की यह सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) भी अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम मानी जाती है.

US के लिए खतरे की वजह

तुर्किए से पहले रूस और चीन ऐसी बेहद खतरनाक मिसाइल तकनीक विकसित कर चुके हैं, जिन्हें दुनिया में Hypersonic Glide Vehicles (HGVs) के नाम से जाना जाता है. ये हथियार पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा एडवांस माने जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज गति से उड़ते हुए रास्ते में दिशा भी बदल सकते हैं. यही वजह है कि मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है.

क्या है इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत?

डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी ताकत उनकी जबरदस्त स्पीड है. पारंपरिक मिसाइलें आमतौर पर तय रास्ते पर चलती हैं, लेकिन HGVs उड़ान के दौरान अचानक दिशा बदल सकती हैं, जिससे रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं. इसी कारण इन्हें आधुनिक युद्ध का 'गेम चेंजर' माना जा रहा है. रूस ने अपनी Avangard जैसी हाइपरसोनिक प्रणालियों के जरिए दुनिया को पहले ही अपनी क्षमता दिखा दी थी, जबकि चीन भी DF-ZF जैसे प्रोग्राम पर तेजी से आगे बढ़ चुका है. अब इन तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल ने अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू किया

इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 2026 तक अपनी मिसाइल रक्षा रणनीति को बड़े स्तर पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया है. प्रशांत क्षेत्र में स्थित Aegis Guam रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से आने वाले संभावित खतरों का सामना किया जा सके. इसके साथ ही अमेरिका एक नई पीढ़ी की मिसाइल शील्ड 'Golden Dome' पर भी तेजी से काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार करना है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सके. डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की यह दौड़ वैश्विक सुरक्षा संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है.

यह भी पढ़ेंः भारत के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, अब बनेगी हाइपरसोनिक मिसाइल