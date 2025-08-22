बंद हो जाएगा 'नरक का दरवाजा'? 54 सालों से धधक रही भयानक आग, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Turkmenistan Fire: तुर्कमेनिस्तान के एक इलाके में 50 साल से भी ज्यादा समय से आग जल रही है. आजतक इसपर कोई भी काबू नहीं पा सका है, लेकिन अब जल्द ही इससे छुटकारा मिलने वाला है. 'गेटवे टू हेल' नाम से जाने जानी वाली इस जगह में एक गैस का कुआं है, जो 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों की ओर से इसमें ड्रील करते समय गैस निकालने की कोशिश के दौरान आग लग गई थी.

साल 1971 से जल रही आग

कराकुम रेगीस्तान पर लगी आग इस आग को साल 1971 से बुझाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें इसके आसपास मीथेन गैस छोड़ना और चारों ओर कुएं खोदना शामिल है. तुर्कमेनिस्तान के ऑफिशियल एनर्जी फोरम TESC तुर्कमेनिस्तान के मुताबिक देश सस्टेनेबल प्रैक्टिस और गैस मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहा है और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहा है, जिसके चलते यह संभव हो पाया है.

3 गुना कम हुई आग

आग बुझाने के लिए इस गड्ढे से भारी मात्रा में मीथैन गैस निकाली जा रही है, जिससे हवा जहरीली हो रही है. मीथेन के रिसाव को रोकने के लिए सरकारी एनर्जी कंपनी तुर्कमेनगाज ने मीथेन को इकट्ठा करने और आग की भयावहता को कम करने के लिए उस जगह पर कुएं खोदे हैं. अधिकारियों ने साल की शुरुआत में घोषणा करते हुए बताया कि उनके कोशिश सफल हो रही है और आग अब अपने पहले आकार से काफी छोटी हो गई है. तुर्कमेनगाज की डायरेक्टर इरिना लुरियेवा के मुताबिक आग अब लगभग 3 गुना कम हो चुकी है.

सोवियत संघ की गलती पड़ी भारी

बता दें कि कराकुम रेगीस्तान में यह आग एक दुर्घटना के कारण लगी थी, जिसमें सोवियत संघ यहां ड्रिलिंग कर रहा था और तभी मशीन एक अंडरग्राउंड गैस की थैली से टकरा गया, जिससे उसमें छेद हो गया और गैस का रिसाव होने लगा. वैज्ञानिक जानते थे कि यह गैस पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसलिए उन्होंने इसमें आग लगा दी. उन्हें लगा कि गैस जलकर कुछ ही दिनों में खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन वे गलत साबित हुए और गैस 54 साल बाद भी जल रही है.

