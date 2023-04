White House से एलन मस्क को झटका, वेरिफिकेशन के लिए पैसे देने से इनकार

White House denied to pay for Twitter Blue Tick: प्रशासन की ओर से जनता को अधिकारिक जानकारी प्रसारित करने के लिए दुनियाभर के सरकारी विभागों द्वारा अपने वेरिफाइड अकाउंट्स (Verified badge on Twitter) का इस्तेमाल किया जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय यानी व्हाइट हाउस (White House) भी इस चलन से अछूता नहीं है. ये पूरी दुनिया में सही सूचनाओं के आदान प्रदान का सटीक माध्यम रहा है. लेकिन जब से ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने ब्लूटिक वेरिफिकेशन की सेवा को पेड करने का फैसला किया है, उसके बाद से अब पहली बार ट्विटर को बड़ी चुनौती मिलने के साथ करारा झटका लगा है.

व्हाइट हाउस ने निकाली ट्विटर की हेकड़ी! ट्विटर आज 1 अप्रैल से लीगेसी वेरिफाइड ब्लू चेक मार्क को हटाने को तैयार है लेकिन, इस बात से बेपरवाह व्हाइट हाउस ने अपने कर्मचारियों के आधिकारिक ट्विटर प्रोफाइल को वेरिफाई करने के लिए भुगतान न करने की बात कही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के डिजिटल रणनीति के निदेशक, रॉब फ्लेहर्टी ने ई-मेल से कर्मचारियों को इस संबंध में मेल भी किया है. फ्लेहर्टी ने सभी कर्मचारियों से कहा है कि व्हाइट हाउस उनके ब्लूटिक का खर्चा वहन नहीं करेगा, हालांकि अगर कर्मचारी चाहें तो अपने निजी खाते यानी पैसे से अपना एकाउंट वेरिफाइड करा सकते हैं. क्या हट जाएगा फेक न्यूज़ का ये फिल्टर? सत्यापित और नामित ट्विटर अकाउंट से सूचनाओं की प्रामाणिकता बनाए रखने में मदद मिलती थी. लोग भी वेरिफाइट हैंडस के जरिए मिली सूचना को पुख्ता और प्रामाणिक मानते हैं. ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने ट्विटर ब्लू टिक केक के लिए पेमेंट करने से इनकार कर दिया तो फेक न्यूज़ पर कंट्रोल रखने का एक फिल्टर हट सकता है. मस्क की सोंच हालांकि ट्विटर ने इस फैसले को लेकर कहा है कि व्हाइट हाउस और कुछ सरकारी अधिकारियों जैसे आधिकारिक संगठनों के अकाउंट्स का ग्रे चेक मार्क वेरिफिकेशन जारी रहेगा. आपको बताते चलें कि यूजर्स के वास्तविक खातों की पहचान करने में मदद करने के लिए इस वेरिफाइड ब्लू टिक बैज सुविधा देने की शुरुआत 2009 में हुई थी. उसके बाद मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स और मीडिया हाउस के अलावा सरकारी विभागों के खातों को वेरिफाइड किया जाने लगा था. इसके लिए कंपनी ने कोई फीस नहीं रखी थी. लेकिन, अक्टूबर 2022 में मस्क द्वारा ट्विटर के टेकओवर के बाद पुरानी सत्यापन प्रणाली को भ्रष्ट बताते हुए कहा गया था कि सैकड़ों पुराने वेरिफाइड अकाउंट गलत तरीके से प्रमाणित हुए थे. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे