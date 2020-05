न्‍यूयॉर्क: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया कंपनियों को रेगुलेट करने या बंद करने की धमकी दी है. उन्‍होंने ये धमकी ट्विटर के उस कदम के एक दिन बाद दी है जब इस टेक कंपनी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति द्वारा किए गए ट्वीट पर फैक्‍ट चैक करने की चेतावनी दी थी. ट्विटर इंक ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स में पाठकों को दावों की जांच करने के लिए चेतावनी दी थी. यह पहली बार है जब ट्विटर ने इस तरह की कार्रवाई की है.

इस पर ट्रंप ने बिना कोई सबूत पेश किए, इस तरह के टेक प्लेटफार्मों द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह के अपने आरोपों को दोहराया है. ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा, "रिपब्लिकन महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रूढ़िवादी आवाज़ों को चुप करते हैं. हम दृढ़ता से उन्हें रेगुलेट करेंगे या बंद कर देंगे, इससे पहले कि हम आगे कभी भी ऐसा होने की अनुमति दें. "

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020