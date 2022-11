Twitter Badge Rollback: एलन मस्क ने पलटा फैसला, कुछ ही घंटों में वापस लिया ट्विटर का ऑफिशियल बैज, दी ये सफाई

Twitter News: ट्विटर ने मशहूर हस्तियों के हैंडल पर ऑफिशियल लेबल जोड़ने के बाद हटा दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस फैसले का कंपनी के बॉस एलन मस्क ने बचाव किया है. उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में ट्विटर और भी कई "dumb" चीजें करेगा. जो काम करेगा उसे रखेगा, जो नहीं करेगा उसे हटा देगा. दरअसल टि्वटर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कुछ अन्य मंत्रियों और मशहूर हस्तियों व संस्थानों के ट्विटर हैंडल पर एक ‘ऑफिशियल’ लेबल जोड़ा था. अमेरिकी सोशल मीडिया मंच ने ‘ट्विटर ब्लू’ अकाउंट और सत्यापित खातों के बीच अंतर करने के लिए यह सुविधा शुरू की थी, जिसे वापस ले लिया गया है.

पीएम मोदी के 'ब्लूटिक' वेरिफाइड ट्विटर हैंडल @नरेंद्रमोदी के नीचे ‘ऑफिशियल’ लिखकर एक घेरे में टिकमार्क से इसे चिह्नित किया गया था. गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ अन्य मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर भी यही ‘लेबल’ देखा गया था. लेकिन अब ट्विटर ने इस फीचर को वापस ले लिया है.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022