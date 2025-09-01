US Plane Crash: एयरपोर्ट पर हुई विमानों की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत; वीडियो आया सामने
Advertisement
trendingNow12904360
Hindi Newsदुनिया

US Plane Crash: एयरपोर्ट पर हुई विमानों की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत; वीडियो आया सामने

Plane Crash: टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे जमीन पर आ गिरे. इस हादसे में एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Plane Crash: एयरपोर्ट पर हुई विमानों की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत; वीडियो आया सामने

Aircraft Midair Collision: अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एक बार फिर दर्दनाक विमान हादसा सामने आया है. इस हादसे में दो छोटे विमान हवा में आपस में टकरा गए. टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे जमीन पर आ गिरे. इस हादसे में एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. यह हादसा फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के रनवे के पास हुआ. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, टक्कर के बाद घटनास्थल पर भारी धुआं और आग देखी गई. मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने इस विमान हादसे की पुष्टि की है.

रिपोर्टों के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत होने की आशंका है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरे में कैद हुआ विमान हादसा
मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस की ओर से मीडिया को जानकारी दी गई कि दोनों विमान अचानक एक-दूसरे को क्रॉस करते समय टकरा गए. टक्कर के बाद एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. यह टक्कर फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के पास स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:40 बजे हुई। हादसे के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे ज़मीन पर गिर गए. मौजूदा समय फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है, और जांच एजेंसियाँ हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही हैं.

यह भी पढ़ेंः 'तियानजिन में नए...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी; पुतिन के साथ बैठक पर सबकी निगाहें

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

plane crash

Trending news

Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
;