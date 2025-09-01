US Plane Crash: एयरपोर्ट पर हुई विमानों की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत; वीडियो आया सामने

Plane Crash: टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे जमीन पर आ गिरे. इस हादसे में एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है.
Aircraft Midair Collision: अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एक बार फिर दर्दनाक विमान हादसा सामने आया है. इस हादसे में दो छोटे विमान हवा में आपस में टकरा गए. टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे जमीन पर आ गिरे. इस हादसे में एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. यह हादसा फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के रनवे के पास हुआ. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, टक्कर के बाद घटनास्थल पर भारी धुआं और आग देखी गई. मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने इस विमान हादसे की पुष्टि की है.
रिपोर्टों के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत होने की आशंका है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
कैमरे में कैद हुआ विमान हादसा
मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस की ओर से मीडिया को जानकारी दी गई कि दोनों विमान अचानक एक-दूसरे को क्रॉस करते समय टकरा गए. टक्कर के बाद एक विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. यह टक्कर फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के पास स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:40 बजे हुई। हादसे के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे ज़मीन पर गिर गए. मौजूदा समय फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है, और जांच एजेंसियाँ हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही हैं.
