Nepal में एक और आफत, एक घंटे के भीतर 2 भूकंप; रात के अंधेरे में नई 'प्रलय' का छाया खौफ

Nepal Earthquake News in Hindi: विनाशकारी बाढ़ और ग्लेशियर फटने की आफत झेल रहे नेपाल पर अब भूकंप का खतरा मंडरा रहा है. चीन बॉर्डर के पास भोटे कोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर हैं. इस तबाही के बीच तिब्बत और नेपाल सीमा पर सिर्फ एक घंटे के अंदर दो भूकंप आए हैं. भूकंप का पहला झटका तिब्बत में 4.9 और दूसरा नेपाल में 3.2 तीव्रता का था. दोनों का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज हुआ. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये हल्के झटके भी बड़े लैंडस्लाइड की वजह बन सकते हैं.
पहले से ही विनाशकारी बाढ़ और ग्लेशियर फटने की विभीषिका झेल रहे नेपाल में अब भूकंप के इन झटकों ने रात के अंधेरे में भारी खौफ पैदा कर दिया है. मात्र एक घंटे के भीतर नेपाल-तिब्बत सीमा पर आए इन दो झटकों ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी और लोग डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए. उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं भूकंप के बाद विनाशकारी बाढ़ फिर से न आ जाए.
भूकंप विज्ञानियों के मुताबिक, दोनों झटकों का केंद्र पृथ्वी की सतह से काफी कम गहराई पर दर्ज किया गया, जिससे सतह पर कंपन्न की तीव्रता अधिक महसूस हुई. पहला झटका तिब्बत क्षेत्र में 4.9 तीव्रता का आया. इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था. भूकंप का दूसरा झटका एक घंटे बाद नेपाल सीमा के पास 3.2 तीव्रता का आया. इसका केंद्र भी सतह से केवल 10 किलोमीटर गहराई में दर् किया गया.
आपदा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भले ही 3.2 और 4.9 तीव्रता के झटके मध्यम श्रेणी के दिखते हों, लेकिन ये मौजूदा हालात में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. असल में लगातार मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर पिघलने से नेपाल की पहाड़ी ढलानें पहले से ही पानी से संतृप्त होकर कमजोर हो चुकी हैं. ऐसे में जमीन के भीतर 10 किमी की गहराई पर हुए कंपन्न से कमजोर हो चुके पहाड़ ढह सकते हैं, जिससे मुख्य संपर्क मार्ग और गांव तबाह होने की आशंका है.
यही नहीं, अगर भूस्खलन का मलबा भोटे कोशी या त्रिशूली जैसी नदियों के बहाव को रोकता है, तो इससे अचानक भयंकर 'फ्लैश फ्लड' का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. अत्यंत गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय संकट से गुजर रहे नेपाल के लिए यह दोहरा खतरा होगा. जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल हो सकता है.