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Nepal में एक और आफत, एक घंटे के भीतर 2 भूकंप; रात के अंधेरे में नई 'प्रलय' का छाया खौफ

Nepal Earthquake Latest Updates: Nepal में एक और आफत आती नजर आ रही है. महज एक घंटे के भीतर तिब्बत और नेपाल में 2 भूकंप आए हैं. जिसके चलते रात के अंधेरे में लोग एक बार फिर डर के मारे सिहर उठे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:25 AM IST
Nepal में एक और आफत, एक घंटे के भीतर 2 भूकंप; रात के अंधेरे में नई 'प्रलय' का छाया खौफ
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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