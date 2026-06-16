Nepal में एक और आफत, एक घंटे के भीतर 2 भूकंप; रात के अंधेरे में नई 'प्रलय' का छाया खौफ

Nepal Earthquake News in Hindi: विनाशकारी बाढ़ और ग्लेशियर फटने की आफत झेल रहे नेपाल पर अब भूकंप का खतरा मंडरा रहा है. चीन बॉर्डर के पास भोटे कोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर हैं. इस तबाही के बीच तिब्बत और नेपाल सीमा पर सिर्फ एक घंटे के अंदर दो भूकंप आए हैं. भूकंप का पहला झटका तिब्बत में 4.9 और दूसरा नेपाल में 3.2 तीव्रता का था. दोनों का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज हुआ. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये हल्के झटके भी बड़े लैंडस्लाइड की वजह बन सकते हैं.