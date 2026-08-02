/VIDEO: जंगल की भीषण आग बुझाते वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल

Two firefighting helicopters crash: दूसरों की जिंदगी और जंगलों को जलने से बचाने निकले जांबाज खुद काल के गाल में समा गए. ग्रीस के जंगलों में भड़की भीषण आग पर पानी छिड़क रहे दो दमकल हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकराकर हादसे का शिकार हो गए. यह दर्दनाक हादसा तटीय क्षेत्र 'प्साथा के पास हुआ. दोनों हेलीकॉप्टरों में दो-दो चालक दल के सदस्य सवार थे. दुर्घटना के तुरंत बाद इलाके में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है.
हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने फायर सर्विस के कंट्रोल रूम से संपर्क किया और जानकारी दी कि उसका को-पायलट घायल हो गया है, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार क्रू सदस्यों की स्थिति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मौके पर राहत दल लगातार खोजबीन में जुटे हैं.
यह दर्दनाक हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है, जब यूरोप के कई देशों के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं. ग्रीस, फ्रांस और स्पेन में हजारों दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं और भीषण गर्मी राहत कार्य में बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.
स्पेन में भीषण गर्मी और तेज हवाओं के बीच जंगलों की आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अविला प्रांत और मैड्रिड क्षेत्र में लागू राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी है.
स्पेन के अविला में 'बुर्गोहोंडो' नाम से लगी आग ने 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया. इसे स्पेन के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है.
यूरोपीय फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक पूरे स्पेन में लगभग 1,30,000 हेक्टेयर जमीन आग की चपेट में आ चुकी है.
पोर्टो जर्मेनो के तटीय इलाके में शुक्रवार से लगी आग लगातार पहाड़ी जंगलों की ओर बढ़ रही है. प्रभावित क्षेत्रों में हजारों फायरफाइटर, सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं. मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय फायरफाइटिंग टीमों की मदद करने में अहम भूमिका निभा रही है.
स्पेन में स्थिति बेकाबू होने पर यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र (EU Civil Protection Mechanism) को सक्रिय किया गया था. इसके तहत ग्रीस और इटली ने आग बुझाने वाले दो-दो कनाडायर विमान स्पेन भेजे थे. वर्तमान में स्पेन में स्थिति सामान्य होने पर बचाए गए पीड़ितों को सुरक्षित अपने घरों लौटने की अनुमति दे दी गई है.