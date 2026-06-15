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आसमान में हुआ खौफनाक हादसा! हवा में टकराए 2 हेलिकॉप्टर, पार्किंग में गिरते ही मचा आग का तांडव; 6 लोगों की मौत

Brazil Helicopter Crash News: ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में आसमान में खौफनाक हादसा हुआ है! वहां पर हवा में 2 हेलिकॉप्टर टकरा गए, जिसके बाद वे बेकाबू होकर पार्किंग एरिया गिर गए. इसकी वजह से वहां पर आग का तांडव शुरू हो गया. इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 01:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:42 AM IST
आसमान में हुआ खौफनाक हादसा! हवा में टकराए 2 हेलिकॉप्टर, पार्किंग में गिरते ही मचा आग का तांडव; 6 लोगों की मौत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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