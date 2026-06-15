Brazil Rio de Janeiro Helicopter Crash News: ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रविवार सुबह दो हेलिकॉप्टरों की मध्य-आकाश में टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों हेलिकॉप्टर एक इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप के पार्किंग एरिया में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. सभी मृतक हेलिकॉप्टरों के क्रू मेंबर्स थे. हेलीकॉप्टर्स में लगी आग की वजह से पार्किंग में खड़े 20 वाहन भी जल गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी घायल को बचाया नहीं जा सका.