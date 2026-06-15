Brazil Rio de Janeiro Helicopter Crash News: ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रविवार सुबह दो हेलिकॉप्टरों की मध्य-आकाश में टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों हेलिकॉप्टर एक इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप के पार्किंग एरिया में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. सभी मृतक हेलिकॉप्टरों के क्रू मेंबर्स थे. हेलीकॉप्टर्स में लगी आग की वजह से पार्किंग में खड़े 20 वाहन भी जल गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी घायल को बचाया नहीं जा सका.
ब्राजीलियन फायर फाइटर्स ने बताया कि यह दुर्घटना रियो डी जनेरियो के पश्चिमी उपनगर में हुई. दोनों हेलीकॉप्टर पैसेंजर्स को लेकर अलग-अलग जा रहे थे. अचानक दोनों हवा में एक-दूसरे के सामने आ गए. दोनों के पंखे एक-दूसरे से टकराए, जिससे वे आपस में उलझ गए एक साथ नीचे की ओर गिर गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक हेलिकॉप्टर के गिरते ही आग लग गई. इसकीी वजह से घटनास्थल पर काला धुआं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
ब्राजील का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (ANAC) मामले की जांच कर रहा है. इस बात का पता लगाया जा रहा है कि घटना की वजह क्या रही. शुरुआती जांच में मौसम की खराबी, पायलट की गलती या यातायात नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है.
Reports indicate the aircraft turned back shortly after takeoff for an unknown reason before crashing near Business 49 Highway, close to Butler Memorial Airport, Missouri.
11 skydivers and the pilot have lost their lives. Thoughts with the victims and their families. pic.twitter.com/nqUsJfu3Ms
— Osint World (@OsiOsint1) June 14, 2026
बताते चलें कि रियो डी जनेरियो में हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल काफी होता है. इसका यूज वहां पर पर्यटन, परिवहन और निजी यात्राओं के लिए होता है. हालांकि, वहां पर जब-तब ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें लोगों की जान चली जाती है.
ब्राजील सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मुआवजा देने का एलान किया है. फिलहाल मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इसके बाद शवों को उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया जाएगा.