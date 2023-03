Computer Virus Scam: अमेरिका के कंप्यूटर वायरस घोटाले में एक करोड़ की ठगी, भारतीय मूल से जुड़े ये दो लोग गिरफ्तार

Indian origin arrested for stealing over USD 109K: अमेरिका (US) के मैसाचुसेट्स (Massachusetts ) में एक 78 वर्षीय महिला से एक कंप्यूटर वायरस घोटाले (Computer virus scam) के माध्यम से कथित रूप से 100,000 डॉलर से अधिक की चोरी करने के आरोप में 2 भारतीय मूल के पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी है. न्यूजर्सी के पारसीपनी के 22 वर्षीय निकित एस यादव और 21 वर्षीय राज विपुल पटेल एक कंप्यूटर वायरस योजना में शामिल थे और पीड़िता से उनके कंप्यूटर से अवांछित वस्तुओं को हटाने के लिए धन की मांग की. पीड़िता ने पिछले सप्ताह अपने कंप्यूटर के साथ एक समस्या के समाधान के लिए एक तकनीकी सहायता नंबर पर कॉल किया था.

पुलिस ने फौरन क्रैक किया केस यामरथ पुलिस (Yarmouth Police) ने कहा कि सोमवार शाम पीड़िता से पैसे लेने के लिए उसके घर लौटने के बाद संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों पर झूठे बहाने से 1,200 डॉलर से अधिक की साजिश और चोरी का आरोप लगाया गया है. उन्हें यामरथ पुलिस विभाग में रात भर रखा गया और अदालत में पेशी के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. इस घटना की जांच जारी है. अमेरिका में ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी अमेरिका में वरिष्ठ लोगों की बढ़ती संख्या सरकारी प्रतिरूपण, स्वीपस्टेक और रोबोकॉल घोटालों का शिकार हो रही है. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के अनुसार, 2021 में धोखाधड़ी के 92,371 बरिष्ठ शिकार हुए, जिसके परिणामस्वरूप 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. एफबीआई ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की संभावना कम है. नेशनल काउंसिल ऑन एजिंग के अनुसार, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि में एजिंग फ्रॉड हॉटलाइन पर अमेरिकी सीनेट की विशेष समिति को देश भर में 8,000 से अधिक शिकायतें मिलीं. इनपुट: (न्यूज़ एजेंसी IANS के साथ) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे