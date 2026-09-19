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PAK में फिर 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण, किडनैपिंग के बाद मुस्लिमों से कर दिया जबरन निकाह, घर जाने की गुहार लगाती दिखी लड़कियां

Hindu Persecution in Sindh Pakistan News: पाकिस्तान में फिर 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण कर लिया गया. किडनैपिंग के बाद उन्हें मस्जिद में ले जाकर अधेड़ मुस्लिमों से जबरन निकाह कर दिया गया. वे रो-रोकर , घर जाने की गुहार लगाती रहीं लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 19, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:34 PM IST
PAK में फिर 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण, किडनैपिंग के बाद मुस्लिमों से कर दिया जबरन निकाह, घर जाने की गुहार लगाती दिखी लड़कियां

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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