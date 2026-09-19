/PAK में फिर 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण, किडनैपिंग के बाद मुस्लिमों से कर दिया जबरन निकाह, घर जाने की गुहार लगाती दिखी लड़कियां

Abduction of Hindu Girls in Sindh Pakistan News: पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है. हथियारों के बल पर पूरे कुनबे का मजहब परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बना देना और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका अधेड़ मुसलमानों के साथ जबरन निकाह कर देना वहां पर रोजमर्रा की बात हो चुकी है. अब वहां के सिंध प्रांत में एक बार फिर दो नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण कर मुस्लिमों से निकाह पढ़वा दिया गया. इस दौरान दोनों लड़कियां रोती-बिलखती अपने घर जाने की गुहार लगाती रही. लेकिन मौलवी से लेकर वहां मौजूद तमाम लोगों और पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और कोर्ट के आदेश पर सेफ शेल्टर में भेज दिया.
वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) के मुताबिक, यह घटना सिंध के टांडो अल्लाहयार जिले में हुई. इस जिले की इब्राहिम कॉलोनी में 13 साल की रोपी और 14 वर्ष की सीता अपने मां-बाप के साथ रहती थीं. दोनों का अपहरण कर एक मस्जिद में ले जाया गया. वहां पर दोनों को जबरन कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद अमजद सोलंगी और मंसूर सोलंगी नामक दो अधेड़ मुसलमानों के साथ उनका जबरन निकाह करा दिया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार ने जब अपनी बेटियों के अपहरण की शिकायत पुलिस से की तो उसने दोनों नाबालिग बहनों को कस्टडी में लेकर टांडो अल्लाहयार की एक अदालत में पेश किया. वहां पर दोनों बहनों ने रो-रोकर अपने साथ हुई ज्यादती और जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में बताया. दोनों ने अपने घर जाने की गुहार लगाई. लेकिन अदालत ने उन्हें परिवार को सौंपने के बजाय एक सेफ शेल्टर में भेज दिया.
कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस दोनों बहनों को लेकर जा रही थी तो बाहर भी वे वहां मौजूद लोगों से बार-बार घर लौटने की गुहार लगा रही थीं. इस घटना का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों लड़कियां अपने माता-पिता के पास लौटने की अपील करती दिखाई दे रही हैं.
VOPM ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को रोपी और सीता का बयान जुवेनाइल बोर्ड में उचित माहौल में दर्ज करना चाहिए था. उसे बयान के दौरान कथित पतियों, मजहबी लोगों, बिचौलियों या किसी ऐसे व्यक्ति से उन्हें दूर रखा जाना चाहिए, जो उन पर दबाव डाल सकता हो. संगठन ने दोनों लड़कियों को स्वतंत्र कानूनी सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की.
संगठन ने इस मामले की तत्काल, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग उठाई. VOPM ने ने कहा कि रोपी और सीता की घर लौटने की कथित अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उनकी सुरक्षा, उम्र, गरिमा और स्वतंत्रता को हर अन्य विचार से ऊपर रखा जाना चाहिए.
VOPM ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए संगठन ने बताया कि 2021 से 2024 के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के कम से कम 421 मामले दर्ज किए गए. इनमें 282 पीड़ित हिंदू थे और 72 प्रतिशत मामले सिंध से सामने आए.
अधिकार संगठन के अनुसार, वर्ष 2024 में ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस तरह के 83 मामले दर्ज किए गए, जिनमें हिंदू लड़कियां कुल पीड़ितों में 63 प्रतिशत थीं. वीओपीएम ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि 2025 के दौरान पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के जरिए निकाह के कथित मामलों में लगभग 80 प्रतिशत सिंध में सामने आए थे, जबकि करीब 75 प्रतिशत पीड़ित हिंदू थे.
संगठन ने कहा कि इस तरह के लगातार सामने आ रहे मामलों से सिंध के हिंदू समुदायों में गहरी चिंता पैदा हुई है. सिंध पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला प्रांत है. इस प्रांत के ग्रामीण जिलों में कई हिंदू परिवार गरीबी, जातिगत भेदभाव और कानूनी सहायता तक सीमित पहुंच जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.