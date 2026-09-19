/PAK में फिर 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण, किडनैपिंग के बाद मुस्लिमों से कर दिया जबरन निकाह, घर जाने की गुहार लगाती दिखी लड़कियां

Abduction of Hindu Girls in Sindh Pakistan News: पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है. हथियारों के बल पर पूरे कुनबे का मजहब परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बना देना और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका अधेड़ मुसलमानों के साथ जबरन निकाह कर देना वहां पर रोजमर्रा की बात हो चुकी है. अब वहां के सिंध प्रांत में एक बार फिर दो नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण कर मुस्लिमों से निकाह पढ़वा दिया गया. इस दौरान दोनों लड़कियां रोती-बिलखती अपने घर जाने की गुहार लगाती रही. लेकिन मौलवी से लेकर वहां मौजूद तमाम लोगों और पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और कोर्ट के आदेश पर सेफ शेल्टर में भेज दिया.