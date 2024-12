रुको-रुको-रुको...बास्केटबॉल खिलाड़ियों से भरा था विमान, अचानक सामने आ गया दूसरा प्लेन और फिर...

दक्षिण कोरिया में हुए खतरनाक विमान हादसे के कुछ ही दिनों बाद, लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए एक हादसे ने लोगों को सदमे में डाल दिया. शुक्रवार दोपहर को डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट के गोंजागा यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम को ले जा रहे विमान से लगभग टकराते-टकराते बच गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय समयानुसार शाम 4:30 बजे जब गोंजागा की चार्टर्ड की लाइम एयर फ्लाइट 563 रनवे पर घूम रही थी, इसी दौरान हवाई ट्रेफिक कंट्रोलर्स ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा,'रुको, रुको, रुको'. वायरल हो रहे वडियो में सुना जा सकता है. विमान जो यूसीएलए के खिलाफ टीम के खेल से ठीक पहले वाशिंगटन से उतरा था, को तभी रोकना पड़ गया. हैरान कर देने वाले वायरल वीडियो में डेल्टा फ्लाइट के आसमान में उड़ने से कुछ सेकंड पहले प्राइवेट जेट को अचानक रुकते हुए भी देखा जा सकता है.

Near crash at LAX with plane carrying the Gonzaga University basketball team.

The FAA opened an investigation into the incident.

"Air traffic controllers directed Key Lime Air Flight 563 to hold short of crossing a runway at Los Angeles International Airport because a second… pic.twitter.com/MBGMEcsAtk

