Charlie Kirk: इन्वेस्टिगेशन टीम का सिरदर्द बना चार्ली किर्क का हत्यारा रॉबिंसन, जांच में नहीं कर रहा सहयोग
Charlie Kirk: इन्वेस्टिगेशन टीम का सिरदर्द बना चार्ली किर्क का हत्यारा रॉबिंसन, जांच में नहीं कर रहा सहयोग


Tyler Robinson: अमेरिकन एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या मामले में कस्टडी में लिए गए टायलर रॉबिंसन से पूछताछ की जा रही है. इसको लेकर यूटा के गवर्नर सस्पेंसर कॉक्स का कहना है कि रॉबिंसन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 15, 2025, 07:28 AM IST
Charlie Kirk: इन्वेस्टिगेशन टीम का सिरदर्द बना चार्ली किर्क का हत्यारा रॉबिंसन, जांच में नहीं कर रहा सहयोग

Charlie Kirk Murder: हाल ही में अमेरिकन राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की एक यूनिवर्सटी के इवेंट में संबोधन के दौरान हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या के आरोप में 22 साल के टयलर रॉबिमसन को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले को लेकर यूटा के गवर्नर सस्पेंसर कॉक्स का कहना है कि रॉबिंसन उनके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. वह अभी हिरासत में है और उसपर आरोप तय होने की प्रतीक्षा की जा रही है. 

चार्ली किर्क की हत्या 
इन्वेस्टिगेटर्स यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों रॉबिंसन ने बुधवार 10 सितंबर 2025 को एक आउटडोर इवेंट के दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़कर कन्जेर्वेटिव पॉलीटिकल कमेंटेटर को गोली मारी. आरोपी ने चार्ली की गर्दन पर लंबी दूरी से गोली मारी थी. कॉक्स के मुताबिक 22 साल के रॉबिंसन पर मंगलवार 16 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाएंगे.   

ये भी पढ़ें- कुर्सी संभालते ही सुशीला कार्की का बड़ा फैसला, हिंसा मारे गए लोग कहलाएं शहीद

रूममेट था पार्टनर 
रिपब्लिकन गवर्नर ने 'ABC'नयूज के साथ बातचीत में कहा,' वह सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके आस-पास के सभी लोग सहयोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है.' भले ही रॉबिंसन ने बात करने से मान कर दिया है, लेकिन उसका रूममेट जांचकर्ताओं से अच्छे से बात कर रहा है. गवर्नर कॉक्स के अनुसार वह उसका रोमांटिक पार्टनर भी था. गवर्नर ने बताया कि रूममेट पुरुष से महिला में परिवर्तित हो रहा है. वहीं जांच के दौरान वह सहयोग भी रहा है.  

ये भी पढ़ें- इस देश में आया अनोखा कानून, अब शादी के बाद पति लगाएंगे पत्नी का उपनाम   

अमेरिका में वामपंथ-दक्षिणपंथ के बीच बढ़ेगी गहराई 
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर सहयोगी और रूढ़िवादी छात्र समूह टर्निंग पॉइंट USA के कोफाउंडर चार्ली किर्क की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्या से अमेरिका में राजनीतिक हिंसा बढ़ने और वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच डिविजन और अधिक गहराई से बढ़ने की आशंका है. चार्ली की हत्या करने वाले टायलर रॉबिंसन को 33 घंटे की तलाशी के बाद अपराध स्थल से 420 किलोमीटर की दूरी पर उसके पेरेंट्स के घर से गिरफ्तार किया गया था.   

FAQ 

चार्ली किर्क कौन थे? 
चार्ली किर्क अमेरिकन राइट विंग एक्टिविस्ट और एक रूढ़िवादी छात्र समूह टर्निंग पॉइंट USA के कोफाउंडर थे. 

चार्ली किर्क की हत्या कैसे हुई? 
चार्ली किर्क की हत्या यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान गोली मारकर की गई थी. आरोपी टायलर रॉबिंसन ने उन्हें लंबी दूरी से गर्दन पर गोली मारी थी. 

