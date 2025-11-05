Advertisement
trendingNow12989108
Hindi Newsदुनिया

इस देश में तूफान ने मचाया आतंक, पानी में बहकर 52 की मौत, घर छोड़कर भागे लाखों

Typhoon In Phillipines: फिलीपींस में इन दिनों शक्तिशाली तूफान से तबाही मची है. इसमें अबतक कम से कम 53 लोगों की जान जा चुकी है. तूफान के कारण कई लोगों ने पलायन भी कर लिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 05, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश में तूफान ने मचाया आतंक, पानी में बहकर 52 की मौत, घर छोड़कर भागे लाखों

Phillipines Typhoon: फिलीपींस इस समय देश के सबसे शक्तिशाली तूफान से गुजर रहा है, जिसमें अबतक कम से कम 52 लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं. बता दें कि घातक तूफान कालमेगी से देश के के कई बड़े इलाकों में बाढ़ आई है. इसमें सबसे घनी आबादी वाले मध्य द्वीप सेबू के पूरे कस्बे भी शामिल हैं. इस इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं. सामने आई वीडियोज में लोग पानी के साथ सड़कों पर बहते नजर आए थे. 

तूफान ने पहुंचाया नुकसान 

फिलीपींस ने अपने ऑफिशियल डेथ लिस्ट में उस सैन्य हेलीकॉप्टर के चालक दल के 6 सदस्यों को शामिल नहीं किया है, जिसका इस्तेमाल राहत कार्यों में मदद के लिए किया गया था. यह सेबू के दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. बता दें कि फिलीपींस में हर साल औसतन 20 तूफान और टाइफून आते हैं.  यह ताजा घटना उस वक्त हुई है जब एक महीने पहले ही लगातार आए तूफानों में 1 दर्जन से भी अधिक लोग मारे गए, जिससे कई इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान पहुंचा था. 

ये भी पढ़ें- 'ये पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना...,' ममदानी की टिप्पणियों पर भड़कीं ट्रंप की सेक्रेटरी, वोटरों को धमकाने के आरोप को बताया बकवास  

Add Zee News as a Preferred Source

 

फिलीपींस में तूफान कास कहर 

बता दें कि फिलीपींस में बीते सितंबर 2025 के अंत में सुपर टाइफून रागासा आया था. स्थानीय तौर पर इसे नांडो के नाम से जाना जाता है. इसके तुरंत बाद टाइफून बुआलोई आया, जिसे स्थानीय रूप से ओपोंग के नाम से जाना जाता है. इससे पहले के महीनों में फिलीपींस में मानसून के कारण बाढ़ आई थी. इस दौरान बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए खराब कंट्रोल सिस्टम होने के कारण लोगों में गुस्सा और विरोध देखने को मिला था. इसके लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया था. 

ये भी पढ़ें- अमेरिका में शटडाउन से बुरे हाल, सैलरी को तरसे कर्मचारी, एयरस्पेस बंद करने की आई नौबत 

 

आपदा से खतरे में लोगों की जान 

बता दें कि 30 सितंबर 2025 को मध्य फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए थे. इस आपदा में सबसे अधिक आबादी वाले इलाके सेबू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था. अब तूफान कालमेगी के वियतनाम की तरफ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. यहां फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है. बारिश और तूफान के चलते आने वाली बाढ़ ने लंबे समय से इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'