इस देश में तूफान ने मचाया आतंक, पानी में बहकर 52 की मौत, घर छोड़कर भागे लाखों

Typhoon In Phillipines: फिलीपींस में इन दिनों शक्तिशाली तूफान से तबाही मची है. इसमें अबतक कम से कम 53 लोगों की जान जा चुकी है. तूफान के कारण कई लोगों ने पलायन भी कर लिया है.
Phillipines Typhoon: फिलीपींस इस समय देश के सबसे शक्तिशाली तूफान से गुजर रहा है, जिसमें अबतक कम से कम 52 लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं. बता दें कि घातक तूफान कालमेगी से देश के के कई बड़े इलाकों में बाढ़ आई है. इसमें सबसे घनी आबादी वाले मध्य द्वीप सेबू के पूरे कस्बे भी शामिल हैं. इस इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं. सामने आई वीडियोज में लोग पानी के साथ सड़कों पर बहते नजर आए थे.
फिलीपींस ने अपने ऑफिशियल डेथ लिस्ट में उस सैन्य हेलीकॉप्टर के चालक दल के 6 सदस्यों को शामिल नहीं किया है, जिसका इस्तेमाल राहत कार्यों में मदद के लिए किया गया था. यह सेबू के दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. बता दें कि फिलीपींस में हर साल औसतन 20 तूफान और टाइफून आते हैं. यह ताजा घटना उस वक्त हुई है जब एक महीने पहले ही लगातार आए तूफानों में 1 दर्जन से भी अधिक लोग मारे गए, जिससे कई इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान पहुंचा था.
बता दें कि फिलीपींस में बीते सितंबर 2025 के अंत में सुपर टाइफून रागासा आया था. स्थानीय तौर पर इसे नांडो के नाम से जाना जाता है. इसके तुरंत बाद टाइफून बुआलोई आया, जिसे स्थानीय रूप से ओपोंग के नाम से जाना जाता है. इससे पहले के महीनों में फिलीपींस में मानसून के कारण बाढ़ आई थी. इस दौरान बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए खराब कंट्रोल सिस्टम होने के कारण लोगों में गुस्सा और विरोध देखने को मिला था. इसके लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया था.
बता दें कि 30 सितंबर 2025 को मध्य फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए थे. इस आपदा में सबसे अधिक आबादी वाले इलाके सेबू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था. अब तूफान कालमेगी के वियतनाम की तरफ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. यहां फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है. बारिश और तूफान के चलते आने वाली बाढ़ ने लंबे समय से इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है.