145 KMPH का तूफान, उखड़ गए पेड़, घरों की छतें और...चीन के गुआंगडोंग में 'नौल' का तांडव, तबाही के बाद रेड अलर्ट

चीन के दक्षिणी हिस्से पर एक शक्तिशाली समुद्री तूफान का खतरा तेजी से बढ़ गया है. टाइफून 'नौल' (Noul) के ग्वांगडोंग प्रांत के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका को देखते हुए चीन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने अपने चार-स्तरीय चेतावनी तंत्र का सबसे ऊंचा 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है. प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (NMC) के अनुसार, शनिवार देर रात तक टाइफून नौल ग्वांगडोंग के हुइझोउ शहर के हुइदोंग काउंटी से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में मौजूद था. तूफान के केंद्र के पास हवाओं की रफ्तार बेहद तेज दर्ज की गई और इसे फोर्स-14 श्रेणी का बताया गया. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तट से टकराने से पहले यह और अधिक ताकतवर हो सकता है.
Violent winds and heavy rainfall following Typhoon Hongxia struck Foshan, Guangdong Province, China, yesterday. pic.twitter.com/Xl3GXtBR6t
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026
मौसम विभाग के मुताबिक, टाइफून उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. अनुमान है कि यह जल्द ही ग्वांगडोंग के तट से टकराएगा. इसके बाद तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा और धीरे-धीरे इसकी तीव्रता कम होने लगेगी.
खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से शनिवार को ही 410 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. इसके अलावा 150 हाई-स्पीड ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गईं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है.
今年第12號颱風「紅霞」中心已經在26日凌晨3時50分前後在廣東省惠州市惠東縣平海鎮登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米/秒）。當地民眾說，「風跟鬼嚎一樣」，雨水被風捲成水幕，像高壓水槍一樣射向表面，能見度歸零 https://t.co/jcHrh9K7e6 pic.twitter.com/lOQ59BNF8u
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संभावित भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए चीन के बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत मुख्यालय ने **ग्वांगडोंग प्रांत में लेवल-III आपात प्रतिक्रिया** लागू कर दी है. वहीं जियांग्शी और हुनान प्रांतों में लेवल-IV बाढ़ आपातकाल घोषित किया गया है. मौसम विभाग की चेतावनी फुजियान, जियांग्शी, हेनान, हुबेई, हुनान, ग्वांगडोंग और गुआंग्शी समेत कई प्रांतों के लिए जारी की गई है. इन इलाकों में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की आशंका जताई गई है.
संभावित आपदा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 28 अस्थायी राहत शिविर तैयार किए हैं. जरूरत पड़ने पर तटीय और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को इन शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा. बचाव दलों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है.
चीन की सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यदि तूफान की तीव्रता बढ़ती है तो प्रभावित इलाकों से लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा. साथ ही समुद्री गतिविधियों और तटीय क्षेत्रों में आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.