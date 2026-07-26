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145 KMPH का तूफान, उखड़ गए पेड़, घरों की छतें और...चीन के गुआंगडोंग में 'नौल' का तांडव, तबाही के बाद रेड अलर्ट

Typhoon Noul in China: चीन के गुआंगडोंग प्रांत में टाइफून 'नौल' ने 145 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ भारी तबाही मचाई. कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राहत और बचाव अभियान तेज कर दिए गए हैं.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 26, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:27 AM IST
145 KMPH का तूफान, उखड़ गए पेड़, घरों की छतें और...चीन के गुआंगडोंग में 'नौल' का तांडव, तबाही के बाद रेड अलर्ट
Image Credit: X- Video Grab (चीन पर टूटा भीषण प्राकृतिक प्रकोप! गुआंगडोंग में टकराया महा-तूफान &#039;नौल&#039;, भारी तबाही के बाद रेड अलर्ट)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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