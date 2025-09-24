डरावने अंदाज में दरवाजा तोड़कर होटल में घुसा पानी, रागासा तूफान से पुल-पेड़-रेलिंग समेत सबकुछ तबाह
Hindi Newsदुनिया

डरावने अंदाज में दरवाजा तोड़कर होटल में घुसा पानी, रागासा तूफान से पुल-पेड़-रेलिंग समेत सबकुछ तबाह

Typhoon Ragasa: कई देशों में रागासा तूफान का कहर देखा जा रहा है. इस तूफान की वजह से स्थिति भयावह हो गई है. अब हांगकांग से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी की धार ने होटल का दरवाजा तोड़ दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 24, 2025, 05:42 PM IST
डरावने अंदाज में दरवाजा तोड़कर होटल में घुसा पानी, रागासा तूफान से पुल-पेड़-रेलिंग समेत सबकुछ तबाह

Typhoon Ragasa in Hong Kong: कहते हैं कि हवा और पानी के सामने किसी का जोर नहीं चलता है. इन दिनों हांगकांग कुदरत का कहर झेल रहा है, यहां पर शक्तिशाली तूफान रागासा और इसकी लहरें इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसने होटल का दरवाजा तोड़ दिया और पानी होटल के अंदर घुस आया और बहाव में कई कर्मचारी गिर गए, इसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है. इसके अलावा तूफान की वजह से पुल के कुछ हिस्से उड़ गए और सैकड़ों पेड़ धराशयी हो गए.

हंगकांग में तूफान का कहर
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान की वजह से एक जहाज तट से टकरा गया जिससे किनारे लगी कांच की रेलिंग की लाइनें टूट गई. कुछ नदियों और सैरगाहों के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया, जिनमें साइकिल चलाने की लेन और खेल के मैदान शामिल हैं. कई सैरगाह वाले रेस्टोरेंट में, हवाओं के कारण फर्नीचर बिखर गया. इसकी चपेट में आने की वजह से 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है. 

 

वीडियो ने दहलाया दिल
खतरनाक तूफान का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि तूफान ने होटल का दरवाजा तोड़ दिया. 
वीडियो में पानी की लहरें एक होटल के दरवाजों से टकराती और उसके अंदरूनी हिस्सों में पानी भरती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में कर्मचारियों को लॉबी की सफाई करते देखा गया, जिसके बाहरी हिस्से के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे. हालांकि इस पर होटल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है. 

ताइवान में 17 लोगों की मौत
पूर्वी ताइवान में रागासा के कारण एक पहाड़ी झील के तटबंध टूट जाने से कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं. द्वीप के कम आबादी वाले पूर्वी हिस्से में पहले हुई भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बनी हुआलिएन काउंटी की बैरियर झील टूट गई और इसने आस-पास के इलाकों में तबाही मचा दी है.

;