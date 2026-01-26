IIA Deal: लोन कम करके पैसे कमाने की जुगत लगा रहे थे शहबाज शरीफ, 3 घंटे के लिए शेख साहब दिल्ली आए; सपने पर पानी फिर गया

Advertisement
Pakistan UAE IIA Deal: यूनाइटेड अरब अमीरात ने आखिरी मिनट में पाकिस्तान को झटका धीरे से देते हुए, उसकी हेकड़ी निकाल दी है. दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद से जुड़े एक बड़े प्रपोजल से यूएई ने किनारा कर लिया है. इस डील को लेकर पाकिस्तान अगस्त 2025 से दुबई में बैठे शेखों की जी हुजूरी और खुशामद कर रहा था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:13 PM IST
UAE abandons key Pakistan airport deal: कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान का एक बार फिर कंगाली में आटा गीला हो गया है. यूएई ने पाकिस्तान को हजारों वोल्ट का झटका देते हुए खुद को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Islamabad International Airport) से बाहर कर लिया है. मिडिल ईस्ट से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE ने ऐसे गाढ़े वक्त में प्रोजेक्ट से कन्नी काटी है, जिससे पाकिस्तान को अरबों का चूना लगना तय है. दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को आखिरी मिनट में चौंकाते हुए, यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट करने का अपना इरादा बदल दिया है. ये एक ऐसी डील थी, जिस पर अगस्त 2025 से बात चल रही थी.

6 महीने की खुशामद पर भारी 3 घंटे की फ्रेंडली विजिट 

पाकिस्तान का समय खराब चल रहा है. एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपनी फटी झोली पर पैबंद लगाकर कुछ पैसों का इंतजाम करने की सोचते हैं, तब तक भीख मांगने वाला कटोरा चटक जाता है. इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट को लीजिए यूं तो पाकिस्तान की इंटरनेशल एयरलाइंस और पूरी एविएशन इंडस्ट्री खरबों रुपये के घाटे में चल रही है, लिहाजा UAE की मदद से वो कम से कम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत सुधारने का सपना देख रहे थे, अचानक शेख साहब ने प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से ही मना कर दिया.

पाकिस्तान 6 महीने से इस डील के लिए दुबई में शेखों की जी हुजूरी और खुशामद कर रहा था, अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये हिसाब लगाने के बजाए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुबई के राष्ट्रपति ने भारत की वजह से इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचा है. यानी पाकिस्तान की 6 महीने की खुशामद पर तीन महीने की फ्रेंडशिप विजिट भारी पड़ गई. 

पाकिस्तानी रहनुमाओं को लग रहा है कि यूएई का यह फैसला राष्ट्रपति शेख नाहयान के नई दिल्ली में तीन घंटे रुकने के बाद हुआ है. शेख साहब के दिल्ली दौरे ने पाकिस्तान में भी खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. अब साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल माहौल सीधा इशारा कर रहा है कि शेख साहब के भारत दौरे से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ.

डील न होने की पुष्टि पाकिस्तानी डेली द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने की है, जिसने सूत्रों के हवाले से बताया, 'ऐसा लगता है कि UAE ने अपना प्लान इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि कोई सही लोकल पार्टनर नहीं मिला, जिसे ऑपरेशन आउटसोर्स किया जा सके.'

'मिडिल-ईस्ट अंगड़ाई ले रहा'

खाड़ी देशों में यूं तो कई बड़े प्लेयर्स हैं. सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले सऊदी अरब और यूएई की बीते कुछ सालों से अंदरूनी तनातनी चल रही है. पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है. PAK, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक NATO बनाने की कोशिश कर रहा है'.

शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की चालाकियों से इतर यूएई का झुकाव 10 साल के मोदी राज में भारत की ओर हुआ है. मुस्लिम देश भव्य मंदिर बनाने से लेकर कई क्षेत्र में यूएई भारत की ताकत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है. UAE भारत के साथ नए डिफेंस एग्रीमेंट करके एक अलग दिशा में आगे बढ़ा है. भारत-यूएई की यही दोस्ती अब पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

UAEPakistan UAE Deal

