UAE का 'लोहे का कवच', ईरान की 150 से ज्यादा मिसाइलें और 500 ड्रोन हवा में ढेर; सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Israel vs Iran War: ईरान के UAE पर बड़े पैमाने पर हमले को लेकर UAE के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है. UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार कल से अब तक ईरान ने उनके देश पर कम से कम 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. इनमें से 152 मिसाइलों को UAE ने हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि बाकी बची 13 मिसाइलें समुद्र में गिरी. इसके अलावा, ईरान ने दो क्रूज मिसाइलों की भी पहचान कर, उन्हें मार गिराया.

541 ड्रोनों का हमला

ईरान ने UAE पर 541 ड्रोनों वाला एक विशाल हमला किया. हालांकि इनमें से 506 ड्रोनों को UAE ने हवा में ही मार गिराया. वहीं बचे हुए 35 ड्रोन UAE की सीमा पर गिरे, जिससे कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान, नेपाल और बंग्लादेश के तीन नागरिकों की मौत हो गई. UAE के आधिकारिक बयान के अनुसार इन हमलों में 58 लोग घायल हुए, जिनमें मिस्र, इथियोपिया, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं.

आज का आकड़ा

UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार आज सुबह से अब तक एयरफोर्स ने ईरान की ओर से आती 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया. इनमें से 8 मिसाइलें समुद्र में गिरीं. इसके अलावा, डिफेंस सिस्टम ने 2 क्रूज मिसाइलों और 311 ड्रोनों को भी नष्ट कर दिया. रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया 21 ड्रोन ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया. इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर भीषण आग दिखाई दी. बताया जा रहा है कि यह आग भी ईरानी हमलों के बाद लगी है.

Satellite images reveal two separate fires raging at Jebel Ali port in Dubai following Iranian strikes. pic.twitter.com/P9M761X4kI — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

UAE एयर डिफेंस की सफलता

रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि UAE एयरफोर्स और एयर डिफेंस ने अपनी मजबूत क्षमता को पूरी तरह से साबित किया. वहीं उन्होंने ये भी बताया एयर डिफेंस सिस्टम के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में उनका मलबा गिरा है, जिससे कई नागरिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है.

अफवाहों से बचने की अपील

UAE ने कहा है कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और अलर्ट पर है. सरकार ने साफ किया है कि नागरिकों, निवासियों और टूरिस्ट की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसके अलावा प्रशासन ने लोगों से सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की और अफवाहों से बचने की सलाह दी.