चुपचाप दो मुस्लिम देशों ने भी कर दी ईरान पर धुआंधार बमबारी, पहली बार दुनिया को पता चली पूरी कहानी

कुछ घंटे पहले दुनिया को पहली बार पता चला कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान के खिलाफ गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाया था. अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो पश्चिमी अधिकारियों और दो ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने भी मार्च के आखिर में ईरान पर कई धुआंधार हमले किए थे. खास बात यह है कि अब तक इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया था. ये अटैक सऊदी अरब पर हुए ईरान के हमलों का जवाब थे.

यह पहली बार है जब सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला किया. इससे पता चलता है कि रियाद अपनी रक्षा करने में अब ज्यादा हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन कर रहा है. दो पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि सऊदी एयरफोर्स ने मार्च के आखिर में धुआंधार बमबारी की थी. एक अधिकारी ने इशारों में कहा कि ये 'जैसे को तैसे' अंदाज में किए गए हमले थे.

हालांकि, रिपोर्ट में यह पता नहीं चल पाया कि बमबारी या मिसाइलें कहां मारी गई थीं. इस बारे में सऊदी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया. ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी कोई जवाब नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी हमले के बाद ईरान ने की बात

सऊदी के ये हमले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पश्चिम एशिया में यह टकराव किस तरह से फैल चुका था. युद्ध का क्षेत्र इतना बढ़ चुका था कि पहले कभी इसकी बात भी नहीं की गई. बाद में सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के संपर्क में आए और कोशिश की गई कि लड़ाई न बढ़े.

सूचना देकर सऊदी ने किए हमले

हां, रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी और पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि रियाद ने तेहरान को इन हमलों के बारे में पहले ही बता दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच जोरदार तरीके से कूटनीतिक बातचीत हुई. सऊदी अरब ने आगे भी जवाबी हमले की धमकी दी. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर आपसी समझ विकसित हो गई.

पढ़ें: पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है रूस की यह मिसाइल, इस गर्जना का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं

दुनिया को पता नहीं, लेकिन तनाव कम करने का यह अनौपचारिक समझौता 7 अप्रैल को उस समय लागू हुआ, जब अमेरिका और ईरान ने बड़े टकराव में युद्धविराम (सीजफायर) पर सहमति जता दी.