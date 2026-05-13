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Hindi Newsदुनियाचुपचाप दो मुस्लिम देशों ने भी कर दी ईरान पर धुआंधार बमबारी, पहली बार दुनिया को पता चली पूरी कहानी

चुपचाप दो मुस्लिम देशों ने भी कर दी ईरान पर धुआंधार बमबारी, पहली बार दुनिया को पता चली पूरी कहानी

दुनिया को पता है कि अमेरिका और इजरायल ने ही ईरान पर हमले किए थे. जी नहीं. दो मुस्लिम देशों ने भी ईरान पर धुआंधार बमबारी की है. यूएई ने आधुनिक फाइटर प्लेन ने चुपचाप ईरान की ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया. इससे आग लग गई थी. सऊदी ने भी बमबारी की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 10:17 AM IST
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फाइल फोटो
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कुछ घंटे पहले दुनिया को पहली बार पता चला कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान के खिलाफ गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाया था. अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो पश्चिमी अधिकारियों और दो ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने भी मार्च के आखिर में ईरान पर कई धुआंधार हमले किए थे. खास बात यह है कि अब तक इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया था. ये अटैक सऊदी अरब पर हुए ईरान के हमलों का जवाब थे. 

यह पहली बार है जब सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला किया. इससे पता चलता है कि रियाद अपनी रक्षा करने में अब ज्यादा हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन कर रहा है. दो पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि सऊदी एयरफोर्स ने मार्च के आखिर में धुआंधार बमबारी की थी. एक अधिकारी ने इशारों में कहा कि ये 'जैसे को तैसे' अंदाज में किए गए हमले थे. 

हालांकि, रिपोर्ट में यह पता नहीं चल पाया कि बमबारी या मिसाइलें कहां मारी गई थीं. इस बारे में सऊदी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया. ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी कोई जवाब नहीं दिया. 

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सऊदी हमले के बाद ईरान ने की बात

सऊदी के ये हमले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पश्चिम एशिया में यह टकराव किस तरह से फैल चुका था. युद्ध का क्षेत्र इतना बढ़ चुका था कि पहले कभी इसकी बात भी नहीं की गई. बाद में सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के संपर्क में आए और कोशिश की गई कि लड़ाई न बढ़े. 

सूचना देकर सऊदी ने किए हमले

हां, रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी और पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि रियाद ने तेहरान को इन हमलों के बारे में पहले ही बता दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच जोरदार तरीके से कूटनीतिक बातचीत हुई. सऊदी अरब ने आगे भी जवाबी हमले की धमकी दी. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर आपसी समझ विकसित हो गई. 

पढ़ें: पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है रूस की यह मिसाइल, इस गर्जना का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं

 

दुनिया को पता नहीं, लेकिन तनाव कम करने का यह अनौपचारिक समझौता 7 अप्रैल को उस समय लागू हुआ, जब अमेरिका और ईरान ने बड़े टकराव में युद्धविराम (सीजफायर) पर सहमति जता दी. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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