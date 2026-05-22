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Hindi Newsदुनियादुनिया का सबसे महंगा होटल रूम, यहां के 1 दिन के किराए से 10 बार घूम सकते हैं मालदीव; लग्जरी देख आंखें फटी रह जाएंगी

दुनिया का सबसे महंगा होटल रूम, यहां के 1 दिन के किराए से 10 बार घूम सकते हैं मालदीव; लग्जरी देख आंखें फटी रह जाएंगी

Atlantis The Royal Dubai: घूमने जाने से पहले होटल बुकत करना बेहद जरूरी है. दुनियाभर में आपको कीमतों और सर्विस के हिसाब से अलग-अलग तरह के होटल मिल जाएंगे. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा होटल कौनसा है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 22, 2026, 12:42 PM IST
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दुनिया का सबसे महंगा होटल रूम, यहां के 1 दिन के किराए से 10 बार घूम सकते हैं मालदीव; लग्जरी देख आंखें फटी रह जाएंगी

Most Expensive Hotel Room in The World: गोवा जाना हो या थाईलैंड वैकेशन मनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक अच्छा और आरामदायक होटल ढूंढना होता है. दुनियाभर में होटल बिजनेस काफी फैला हुआ है. आपको हर जगह एक से बढ़कर एक आलीशान होटल देखने को मिल जाएंगे, जो लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. फैसिलिटी के हिसाब से हर होटल का दाम अलग-अलग होता है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा होटल कौनसा है? 

दुनिया का सबसे महंगा होटल

दुनिया का सबसे महंगा होटल युनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में स्थित है. 'अटलांटिस द रॉयल' नाम के इस होटल में आपको दुनिया का सबसे महंगा कमरा मिला है. यहां केरॉयल मेंशन सुइट को होटल का सबसे महंगा रूम माना जाता है, जो 2 मंजिलों पर फैला है. इसमें 4 बेडरूम, लिविंग एरिया, किचन, बार, डाइनिंग रूम, ऑफिस और गेम एरिया है. इसमें 5,124 वर्ग फुट का एक टैरेस है, जिसमें अरेबियन सी और पाम आइलैंड के नजारे वाला इन्फिनिटी पूल है.   

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कितना है किराया? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉयल मेंशन का एक रात का किराया लगभग 1लाख डॉलर यानी 95 लाख रुपये के बराबर है. इतने पैसों में लोग कई सारे देशों की यात्रा कर सकते हैं.

 

 

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रॉयल मेंशन की लग्जरी सर्विस के चलते यहां का किराया इतना महंगा है. इस सुइट में रहने वाले मेहमान को VIP प्राइवेट एंट्रेंस, 24 घंटे के लिए पर्सनल बटलर और चोपर्ड की स्पेशल लग्जरी वाली एमिनिटीज मिलती है.  

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कौन है मालिक? 

बता दें कि रॉयल मेंशन का मैनेजमेंट कर्सनर इंटरनेशनल और ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के पास है. ये कंपनी अटलांटिस, वन एंड ओनली, SIRO और रेयर फाइंड्स ब्रांड्स के तहत कई लग्जरी होटल्स और प्राइवेट होम्स समेत डेस्टिनेशन रिजॉर्ट चलाती है. बता दें कि कर्सनर इंटरनेशनल के मालिक मुख्य रूप से दुबई सरकार से जुड़ी संस्थाएं हैं. मौजूदा समय में इसके CEO फिलिप जुबेर हैं.  

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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