हांगकांग में UAE का कार्गो प्लेन हादसे का शिकार, फिसलकर समुद्र में जा गिरा, 2 की मौत

Hong Kong Cargo Plane: हांगकांग में बड़ा हादसे हुआ है, यहां UAE का एक काग्रो प्लेन फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. वहीं विमान में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए, हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:08 AM IST
Hong Kong Cargo Plane Skid: हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट EK9788 (जो एयरोट्रांसकार्गो के नाम से संचालित हो रही थी) दुबई से हांगकांग पहुंची. 

90Km प्रति घंटा थी रफ्तार

हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और एयरपोर्ट इमरजेंसी सेंटर को एक्टिव कर दिया गया है. एयरपोर्ट का नॉर्थ रनवे फिलहाल बंद कर दिया गया है. FlightRadar24 के मुताबिक जब विमान टकराया, तब उसकी रफ्तार करीब 49 नॉट (लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा) थी.

समुद्र में गिरे दो ग्राउंड स्टाफ

 

विमान स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3:50 बजे (भारतीय समय रात 7:50 बजे GMT) उतर रहा था, तभी यह उत्तर दिशा वाले रनवे पर एक वाहन से टकरा गया. इस दौरान एयरपोर्ट के दो ग्राउंड स्टाफ समुद्र में गिर गए. उन्हें तुरंत बचाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद दोनों की मौत हो गई. वहीं विमान में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए, हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

बंद हुआ रनवे

घटना के बाद प्रभावित रनवे को बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई अड्डे के बाकी दो रनवे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुबह 10 बजे (GMT 02:00) प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की है. इस दौरान बचाव कार्य में हांगकांग सरकार की फ्लाइंग सर्विस के हेलिकॉप्टर और फायर सर्विस विभाग की नावें शामिल रहीं. यह घटना बेहद दुर्लभ मानी जा रही है, क्योंकि हांगकांग हवाई अड्डा अपने उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Hong Kong

