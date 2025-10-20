हांगकांग में UAE का कार्गो प्लेन हादसे का शिकार, फिसलकर समुद्र में जा गिरा, 2 की मौत

Hong Kong Cargo Plane: हांगकांग में बड़ा हादसे हुआ है, यहां UAE का एक काग्रो प्लेन फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. वहीं विमान में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए, हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
Hong Kong Cargo Plane Skid: हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट EK9788 (जो एयरोट्रांसकार्गो के नाम से संचालित हो रही थी) दुबई से हांगकांग पहुंची.
हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और एयरपोर्ट इमरजेंसी सेंटर को एक्टिव कर दिया गया है. एयरपोर्ट का नॉर्थ रनवे फिलहाल बंद कर दिया गया है. FlightRadar24 के मुताबिक जब विमान टकराया, तब उसकी रफ्तार करीब 49 नॉट (लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा) थी.
विमान स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3:50 बजे (भारतीय समय रात 7:50 बजे GMT) उतर रहा था, तभी यह उत्तर दिशा वाले रनवे पर एक वाहन से टकरा गया. इस दौरान एयरपोर्ट के दो ग्राउंड स्टाफ समुद्र में गिर गए. उन्हें तुरंत बचाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद दोनों की मौत हो गई. वहीं विमान में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए, हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
घटना के बाद प्रभावित रनवे को बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई अड्डे के बाकी दो रनवे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुबह 10 बजे (GMT 02:00) प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की है. इस दौरान बचाव कार्य में हांगकांग सरकार की फ्लाइंग सर्विस के हेलिकॉप्टर और फायर सर्विस विभाग की नावें शामिल रहीं. यह घटना बेहद दुर्लभ मानी जा रही है, क्योंकि हांगकांग हवाई अड्डा अपने उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है.