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Hindi Newsदुनियाईरान युद्ध के बीच UAE ने लिया ऐसा एक्शन, दंग रह गई दुनिया; शिया मुसलमानों को चुन-चुनकर देश से खदेड़ा!

ईरान युद्ध के बीच UAE ने लिया ऐसा एक्शन, दंग रह गई दुनिया; शिया मुसलमानों को चुन-चुनकर देश से खदेड़ा!

ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग के दौरान यूएई ने एक बड़ा एक्शन लिया है. UAE सैकड़ों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को देश के बाहर का रास्ता दिखा दिया है. यूएई के इस कदम ने दुनिया को हैरान कर दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 25, 2026, 09:59 PM IST
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UAE Deportation: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का सीधा असर दुनिया के कई देशों में रहने वाले शिया मुसलमानों पर पड़ रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान के हजारों शिया मुसलमानों को वापस उनके देश भेज दिया है. दावा किया जा रहा है कि ये शिया मुसलमान पिछले कई दशकों से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे और नौकरी कर रहे थे. 

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भेजे गए शिया मुसलिमों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी नौकरी, सामान औप अपनी जमा-पूंजी लिए एक विमान में बैठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया है. पाकिस्तान के एक गांव में 100 से अधिक ऐसे लोग लौटे हैं, जिनके पास न नौकरी बची और न वह बचत, जो उन्होंने नौकरी के दौरान की थी. 

UAE ने शिया मुसलमानों को किया देश से बाहर 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 103 पाकिस्तानी नागरिकों ने दावा किया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के यूएई से निकाल दिया गया और वापस पाकिस्तान भेज दिया गया. कई लोगों का कहना है कि उन्हें अपना सामान समेटने और वहां के बैंकों में जमा अपनी पूंजी को निकालने का भी मौका नहीं मिला. UAE ने यह एक्शन केवल शिया मुसलमानों पर लिया है. 

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कितने लोगों को UAE ने निकाला बाहर? 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की शिया राजनीतिक संगठन मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन के डेटाबेस के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक 7500 पाकिस्तानी शियाओं को यूएई से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. वहीं, इस संगठन ने एक बयान में बताया कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. बता दें कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ही हमला किया था. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच एक्टिव हुई ब्रिटिश नेवी, जिब्राल्टर के तट पर युद्धपोत ने डाला डेरा; क्या है प्लान?

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद शिया मुसलमानों को निकाला गया 

पाकिस्तान के शिया नेताओं ने कहा कि ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद उन्हें निकाले जाने की रफ्तार तेज हो गई है. विशेषकर उस वक्त, जब ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू किए थे. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि आखिर किन मानकों के आधार पर इन पाकिस्तानियों को चुनकर निकाला जा रहा है. 

UAE ने नहीं जारी किया कोई बयान 

ध्यान देने वाली बात है कि यूएई की ओर से इस पूरे मसले पर कोई बयान नहीं जारी किया गया है. हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यूएई ने मजहब के आधार पर लोगों को बाहर नहीं निकाला, बल्कि नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एक्शन हुआ है और उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान यूएई के इस फैसले का बचाव कर रहा है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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