हत्या के लिए हर महीने मिले 12 करोड़ रुपये, UAE ने US के पूर्व सैनिकों को किस टारगेट के लिए रखा? रिपोर्ट में खुला राज

Yemen Vs UAE: हाल में ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया. यमन के पूर्व सांसद ने ऐसा दावा किया है, जिसको जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा. यमन के एक सांसद की ओर से अमेरिकी अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया गया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अमेरिका के पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिकों को किराय पर रखा था और यमन में राजनीतिक विरोधियों को मारने की एक गुप्त योजना चलाई थी.

दरअसल, जैसे ही इस केस से जुड़ी जानकारी सामने आई, लोग हक्के-बक्के रह गए. यमन के पूर्व सांसद ने यहां तक दावा कर दिया कि UAE की ओर से रखे गए इन पूर्व अमेरिकी सैनिकों को 15 लाख डॉलर यानी करीब 12.5 करोड़ रुपये दिए जाते थे. इसके अलावा अगर वह टारगेट को मारने मे सफल होते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त बोनस भी दिया जाता था.

जानिए किसने दायर किया मुकदमा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुकदमा यमन के संसद सदस्य अनसाफ अली मयो की ओर से सैन डियागो की फेडरल अदालत में दायर किया गया है. हाल में ही इस मुकदमे के बारे में खुलासा हुआ. बता दें कि मायो वही शख्सिय हैं, जिनपर साल 2015 में जानलेवा हमला हुआ था; हालांकि, वह इसमें बच गए थे. बताया जाता है कि यमन में यह काम स्पीयर ऑपरेशंस ग्रुप नाम की कंपनी करती थी. जो यूएई की ओर से स्थापित की गई थी.

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यमन के संसद सदस्य को मारने का प्रयास

यह पूरा मामला शुरू होता है 29 दिसंबर 2015 से, जब यमन के एडेन शहर में स्थित मयो के ऑफिस में एक बम लगाया जाता है. यमन के संसद सदस्य मयो का कहना है कि किस्मत से इस विस्फोट के कुछ समय पहले ही वह ऑफिस से कुसी काम के लिए बाहर निकल गए थे. बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सऊदी अरब जाना पड़ा. अब वह परिवार के साथ दूर निर्वासन पर में रहने को मजबूर हैं. मयो ने कहा कि स्पीयर ने दस साल पहले मुझे मारने की कोशिश की. मैं बच गया, लेकिन परिवार के साथ अब अलग निर्वास में रहना पड़ रहा है.

इन तीन लोगों पर लगा आरोप

मयो ने अपने मुकदमे में तीन लोगों का जिक्र किया है. जिसमें अब्राहम गोलान (स्पीयर ऑपरेशंस ग्रुप कंपनी के संस्थापक), डेल कॉमस्टॉक (अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सदस्य) और इसाक गिलमोर का नाम शामिल है. जानकारी के अनुसार, ये तीनों शख्स पूर्व अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सदस्य हैं. खास बात है कि इन्होंने मीडिया साक्षात्कार के दौरान खुद की भूमिका भी स्वीकार की थी. गोलान ने साल 2018 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि यमन में टारगेटेड असैसिनेशन प्रोग्राम चल रहा था. मैं उसे चला रहा था. इसकी मंजूरी यूएई की ओर से दी गई थी.

लगाए गए ये आरोप

गौरतलब है कि मयो की ओर से इन तीनों लोगों पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और अवैध हत्या के प्रयास का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि मुकदमा अमेरिका के एलियन टॉर्ट कानून के अंतर्गत दायर किया गया है. यह कानून विदेशियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन मामलों में अमेरिकी अदालत में मुकदमा करने की अनुमति देता है.

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UAE का बयान जानिए

यमन के संसद सदस्य के इस बयान और मुकदमे पर संयुक्त अरब अमीरात का बयान सामने आया है. UAE ने इन सभी आरोपों ने इनकार किया है. एक बयान में कहा गया कि वह यमन में केवल आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान चला रहा था और किसी राजनीतिक नेता को निशाना नहीं बनाया गया था.

समझिए क्या है पूरा प्रकरण

गौरतलब है कि साल 2015 में UAE सऊदी अरब के नेतृत्व वाले एक गठबंधन का हिस्सा था, जो ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में अपना अभियान चला रहा था. चूंकि, अल-इस्लाह पार्टी को यूएई आतंकवादी संगठन मानता है और मयो भी इस पार्टी के सदस्य हैं. हालांकि, कई विशेषज्ञ इसे एक वैध राजनीतिक पार्टी मानते हैं.

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