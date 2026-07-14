/होर्मुज से बचने का तोड़! UAE बना रहा नया डीपवाटर पोर्ट, ईरान-अमेरिका जंग में बदलेगा खेल

अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बाद से चल रही और खतरनाक हो चली है. अभी दोनों मुल्कों की तरफ से एक-दूसरे पर जो वार-पलटवार चल रहा, उससे इस लड़ाई के अभी रुकने के आसार नहीं दिख रहे. इस जंग की जड़ अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. इससे बचने के लिए UAE अब इस रास्ते का तोड़ निकालने में जुट गया है. संयुक्त अरब अमीरात अब अपने पूर्वी तट पर एक नया डीप वाटर पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. इस नए बंदरगाद की मदद से कंटेनर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस किए बिना ही गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते सीधे UAE पहुंच जाएंगे.
UAE अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरे जी-जान से जुट गया है. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की एक कंपनी DP World फुजैराह (Fujairah) में इस नए पोर्ट को बनाएगी. फुजैराह में अभी जो पोर्ट है, वहां पर एक नया टर्मिनल भी बनाने का प्लान है.
अब जरा जान लीजिए उस कंपनी के बारे में, जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने का बीड़ा उठाया है. DP World 2005 में बनी थी. कंपनी कार्गो लॉजिस्टिक्स, पोर्ट संचालन, समुद्री सेवाओं और फ्री ट्रेड जोन का काम करती है. कंपनी हर साल करीब 7 करोड़ कंटेनरों का संचालन करती है. Jebel Ali पोर्ट इसका सबसे बड़ा और प्रमुख प्रोजेक्ट है, जहां 11 हजार से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं.
फरवरी के आखिर में शुरू हुए अमेरिका-ईरान जंग में कई देश झुलस रहे, उनमें से UAE भी एक है. ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने आस-पास जिन भी देशों में अमेरिका का बेस है, उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इसी के चलते यूएई में भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए ईरान ने हमले किए. इसमें Jebel Ali पोर्ट को भी काफी नुकसान हुआ. ये वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है. हमले के चलते 90 फीसदी काम यहां से प्रभावित हुआ. इसके बाद ही डीपी वर्ल्ड ने वैकल्पिक रास्तों को तलाशना शुरू किया.
रिपोर्ट के अनुसार नया पोर्ट करीब 18 महीने में तैयार हो सकता है. UAE सरकार के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. हालांकि अभी प्रोजेक्ट की फंडिंग और मालिकाना ढांचे पर चर्चा चल रही है. DP World का कहना है कि Jebel Ali पोर्ट पहले की तरह काम करता रहेगा. नया पोर्ट उसका विकल्प नहीं होगा, बल्कि उसकी मदद करेगा.
अमेरिका-ईरान की जंग शुरू होने के बाद कंपनी ने फुजैराह और खोर फक्कान (Khor Fakkan) जैसे पूर्वी तट के बंदरगाहों का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है. नया पोर्ट बनने के बाद माल सीधे गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते UAE पहुंचेगा. इसके बाद उसे सड़क मार्ग से दुबई, अबू धाबी और दूसरे खाड़ी देशों तक भेजा जाएगा.
हालांकि, DP World ने अभी इस प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल नहीं दी है. माना जा रहा है कि इस प्रोजक्ट में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे. कंपनी ने इस पूरे क्षेत्र में बढ़ती लड़ाई के चलते दूसरे सुरक्षित रास्तों को तलाश रही हैं. अगर ये पोर्ट पूरी तरह से काम करने लगेगा, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लोड कुछ हम होगा.