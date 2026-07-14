/होर्मुज से बचने का तोड़! UAE बना रहा नया डीपवाटर पोर्ट, ईरान-अमेरिका जंग में बदलेगा खेल

अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बाद से चल रही और खतरनाक हो चली है. अभी दोनों मुल्कों की तरफ से एक-दूसरे पर जो वार-पलटवार चल रहा, उससे इस लड़ाई के अभी रुकने के आसार नहीं दिख रहे. इस जंग की जड़ अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. इससे बचने के लिए UAE अब इस रास्ते का तोड़ निकालने में जुट गया है. संयुक्त अरब अमीरात अब अपने पूर्वी तट पर एक नया डीप वाटर पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. इस नए बंदरगाद की मदद से कंटेनर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस किए बिना ही गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते सीधे UAE पहुंच जाएंगे.