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होर्मुज से बचने का तोड़! UAE बना रहा नया डीपवाटर पोर्ट, ईरान-अमेरिका जंग में बदलेगा खेल

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से जंग जिस तरह बढ़ रही, उससे लगता है कि ये अभी खत्म होने वाली नहीं. मिडिल ईस्ट में पूरा खेल तेल और इसके ट्रांसपोर्ट का है. यूएई अब इसी खतरे को देखते हुए तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक रास्तों को तलाश रहा.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 14, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:46 PM IST
होर्मुज से बचने का तोड़! UAE बना रहा नया डीपवाटर पोर्ट, ईरान-अमेरिका जंग में बदलेगा खेल

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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