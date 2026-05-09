ज्ञान नहीं, पैसा दो! ईरान से पाकिस्तान को यारी पड़ी भारी, UAE ने याद दिलाया अरबों का कर्ज; शिया कामगारों को भी दिया देश छोड़ने का आदेश

UAE-Pakistan Tensions: पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता और यूएई पर हुए ईरानी हमलों की खुलकर निंदा न करने के कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएई ने बड़ी संख्या में शिया पाकिस्तानी कामगारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है. इस कदम को खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

हजारों पाकिस्तानी कामगारों पर असर

सूत्रों के अनुसार, यूएई में काम कर रहे हजारों पाकिस्तानी कामगारों को नौकरी और वीजा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि यूएई प्रशासन ने सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कई लोगों के वीजा रिन्यूअल और रोजगार प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है. यह कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूएई लंबे समय से पाकिस्तानी प्रवासी कामगारों के लिए सबसे बड़े रोजगार केंद्रों में शामिल रहा है.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ सकता है दबाव

आंकड़ों के मुताबिक, यूएई में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं. पिछले वर्ष इन प्रवासियों ने 8 अरब डॉलर से अधिक की रकम पाकिस्तान भेजी थी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूएई में पाकिस्तानी कामगारों की संख्या घटती है, तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ सकता है.

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UAE ने वापस मांगा 3.5 अरब डॉलर का कर्ज?

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पिछले महीने यूएई ने पाकिस्तान को दिया गया 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया है. यह रकम पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 20 प्रतिशत बताई जा रही है. ऐसे में इस घटना ने इस्लामाबाद की आर्थिक चिंताओं को और बढ़ा दिया है. हालांकि दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है. ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर अब दक्षिण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. विश्लेषकों का मानना है कि अगर क्षेत्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो इसका असर प्रवासी कामगारों, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर और गहरा हो सकता है.