ईरान के खिलाफ UAE का सब्र दे रहा जवाब, क्या '1971' की कसक दूर करने को जंग में होगा शामिल?

Reason for rivalry between Iran and UAE: क्या अब ईरान के खिलाफ जारी जंग में यूएई भी शामिल होने वाला है? डिफेंस एक्सपर्टों की मानें तो इसकी संभावनाएं बन रही हैं. अपने ऊपर हो रहे ईरानी हमलों से यूएई का सब्र अब जवाब देने लगा है और अगले कुछ दिनों में अगर वह भी संघर्ष का हिस्सा बन जाए तो बड़ी बात नहीं होगी.
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Can UAE join the war against Iran: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 29 दिनों से चल रही भयानक जंग में क्या अब संयुक्त अरब अमीरात की भी एंट्री होने जा रही है? इस तरह की अटकलें अब लगातार जोर पकड़ रही हैं. डिफेंस एक्सपर्ट भी इन संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले एक महीने में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 11 से ज्यादा देशों पर हमले किए हैं. लेकिन उनमें इजरायल के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित यूएई ही हुआ है. ये हमले अब भी लगातार जारी हैं, जिससे यूएई का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है. वह संकेत दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके तो यूएस और इजरायल के साथ मिलकर वह भी ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल हो सकता है.
बताते चलें कि ईरान से यूएई की दूरी एक हजार किमी है. पिछले तीन हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2 हजार से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं. हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके 95% से ज्यादा हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया. इसके बावजूद, ईरान की कई मिसाइलें और ड्रेन उस पर सफल अटैक करने में कामयाब रहे हैं, जिससे यूएई को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रहे इन हमलों की वजह से अब यूएई का धैर्य टूटने लगा है और वह भी अमेरिका-इजरायल के साथ मिलकर युद्ध में शामिल होने के संकेत देने लगा है. उसके जंग में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी तेज हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हरमुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर जमीन हमला करने की योजना पर विचार कर रहे हैं.
ऐसा करके वे होर्मुज स्ट्रेट पास के द्वीपों पर कब्जा करना चाहते हैं. ईरान को शक है कि ऐसा जमीन हमला यूएई से लॉन्च किया जा सकता है. एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि उन्हें रूस से इस बारे में खुफिया जानकारी मिली है और मुल्क इस बारे चौकस है.
अमेरिका में तैनात यूएई के राजदूत ने भी अब अपने मुल्क की आकांक्षा का संकेत कर दिया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीजफायर काफी नहीं है, अब निश्चित और निर्णायक परिणाम निकलना चाहिए.
यूएई के रणनीतिकार अमजद ताहा ने भी इस बारे में एक्स पर अहम पोस्ट की है. उन्होंने लिखा,'यूएई अमेरिका का मजबूत साथी है. ईरान के इस्लामिक रिजीम के साथ कोई सीजफायर नहीं. आतंक से बात नहीं होती, उसे खत्म किया जाता है.'
बताते चलें कि ईरान और यूएई के बीच अदावत आज की नहीं, बल्कि बरसों पुरानी है. दोनों के बीच अबू मूसा और तुनब द्वीपों पर विवाद है, जिन्हें 1971 में हमला करके अपने कब्जे में कर लिया था. अब ईरान डर रहा है कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर यूएई इन द्वीपों पर कब्जा कर सकता है. यही वजह है कि ईरानी नेता अब यूएई समेत बाकी देशों को धमकाने लगे हैं.
ईरानी संसद स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा संघर्ष में कोई क्षेत्रीय देश यूएस-इजरायल के साथ शामिल हुआ तो उसके महत्वपूर्ण सैन्य-आर्थिक ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा. यूएई पर हमलों का एक कारण यह भी है कि ईरान मानता है कि यूएई युद्ध की शुरुआत से ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसकी खुफिया सूचना पर ही उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया.
ईरान का आरोप है कि यूएई ने अमेरिकी एयरबेस के अलावा इजरायली हितों को भी सपोर्ट किया है. उसने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजरायल को मान्यता दी, जिससे उसे ईरान पर हमला करने का हौसला मिला. ईरान का मानना है कि मौजूदा जंग में यूएई, यूएस-इजरायल को AI सिस्टम से डेटा विश्लेषण में मदद कर रहा है.
मौजूदा जंग में अगर यूएई भी शामिल हो जाता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा. अनुमानों के मुताबिक, यूएई में करीब 45 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का लगभग 40% हैं. वे भारतीय हर साल करोड़ों डॉलर स्वदेश भेजते हैं, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है. जंग भड़कने की स्थिति में यूएई के कामधंधे बंद हो सकते हैं, जिससे यह मुद्रा प्रवाह रुक सकता है. साथ ही भारत को अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना पड़ सकता है.