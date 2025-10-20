UAE के प्रधानमंत्री ने भी दी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं, क्या बोले शेख मखतूम?

Sheikh Mohammed bin Rashid Maktoum: दीपावली के अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी भारतीयों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं. संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद मकतून ने यूएई और दुनिया भर में दीपावली मनाने वाले लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. दुबई के शासक की तरफ से प्रकाशोत्सव पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है. शेख मोहम्मद ने रोशनी के त्योहार से सभी भारतीयों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना भी की है.

दिवाली की शुभकामनाएं क्यों महत्वपूर्ण ?

संयुक्त अरब अमीरात में लगभग हर संस्कृति और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते है और इनमें दिवाली मनाने वालों की भी बड़ी संख्या शामिल है. शेख मोहम्मद का ये संदेश यूएई का सभी धर्मों के साथ सद्भाव की भावना को मजबूती देने की तरफ स्वागतयोग्य कदम है. यूएई की तरफ से सामाजिक ताने बाने को केंद्र मानकर दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करना उनके सम्मान के मूल्यों को भी दर्शाता है.

शेख का संदेश स्वागतयोग्य

दिवाली सिर्फ एक त्योहार न होकर अंधकार पर रोशनी और निराशा पर आशा की जीत है. शेख का संदेश दिवाली मनाने वाले सभी लोगों में एकता और कल्याण की भावना को प्रेरित करता है. इतना ही नहीं शेख की तरफ से दिवाली पर शुभकामना का संदेश यूएई भारतीय जनता ने स्वागत योग्य बताया है.

Warmest wishes and greetings to those celebrating Diwali in the UAE and around the world. May this festival of lights bring peace, safety, and prosperity to you and your loved ones. Happy Diwali! — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2025

यूएई में भारतीयों की आबादी

यूएई में भारतीयों की कुल आबादी मीडिया सोर्स के अनुसार 35 प्रतिशत के आसपास है जो उनकी बहुत बड़ी आबादी को दर्शाता है. इनमें अधिकतर बिजनेसमैन और रोजगार करने वाले लोग शामिल है जिनका यूएई की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा योगदान है. इतना ही नहीं यूएई में 4 बड़े हिंदु मंदिर और गुरुद्वारा भी है जहां अधिकतर भारतीय मूल के लोग पूजा पाठ और कीर्तन करने जाते हैं.