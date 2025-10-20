Advertisement
trendingNow12968835
Hindi Newsदुनिया

UAE के प्रधानमंत्री ने भी दी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं, क्या बोले शेख मखतूम?

Sheikh Mohammed UAE PM: शेख का संदेश दिवाली मनाने वाले सभी लोगों में एकता और कल्याण की भावना को प्रेरित करता है. इतना ही नहीं शेख की तरफ से दिवाली पर शुभकामना का संदेश को भारतीय जनता ने स्वागत योग्य बताया है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UAE के प्रधानमंत्री ने भी दी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं, क्या बोले शेख मखतूम?

Sheikh Mohammed bin Rashid Maktoum: दीपावली के अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी भारतीयों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं. संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद मकतून ने यूएई और दुनिया भर में दीपावली मनाने वाले लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. दुबई के शासक की तरफ से प्रकाशोत्सव पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है. शेख मोहम्मद ने रोशनी के त्योहार से सभी भारतीयों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना भी की है. 

दिवाली की शुभकामनाएं क्यों महत्वपूर्ण ?
संयुक्त अरब अमीरात में लगभग हर संस्कृति और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते है और इनमें दिवाली मनाने वालों की भी बड़ी संख्या शामिल है. शेख मोहम्मद का ये संदेश यूएई का सभी धर्मों के साथ सद्भाव की भावना को मजबूती देने की तरफ स्वागतयोग्य कदम है. यूएई की तरफ से सामाजिक ताने बाने को केंद्र मानकर दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करना उनके सम्मान के मूल्यों को भी दर्शाता है. 

शेख का संदेश स्वागतयोग्य 
दिवाली सिर्फ एक त्योहार न होकर अंधकार पर रोशनी और निराशा पर आशा की जीत है. शेख का संदेश दिवाली मनाने वाले सभी लोगों में एकता और कल्याण की भावना को प्रेरित करता है. इतना ही नहीं शेख की तरफ से दिवाली पर शुभकामना का संदेश यूएई भारतीय जनता ने स्वागत योग्य बताया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं; कहा- गरीबों की मदद करें

 

यूएई में भारतीयों की आबादी 

यूएई में भारतीयों की कुल आबादी मीडिया सोर्स के अनुसार 35 प्रतिशत के आसपास है जो उनकी बहुत बड़ी आबादी को दर्शाता है. इनमें अधिकतर बिजनेसमैन और रोजगार करने वाले लोग शामिल है जिनका यूएई की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा योगदान है. इतना ही नहीं यूएई में 4 बड़े हिंदु मंदिर और गुरुद्वारा भी है जहां अधिकतर भारतीय मूल के लोग पूजा पाठ और कीर्तन करने जाते हैं.  

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Diwali wishes

Trending news

मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला