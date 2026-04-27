ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से घिरा था UAE, ढाल बनकर बचाने पहुंचा इजरायल; आयरन डोम ने बर्बादी से बचा लिया मुल्क

How Israeli Iron Dome System Saved UAE: इजरायल के साथ अब्राहम समझौते पर साइन करने के बाद से यूएई और इजरायल के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ रहा है. इसकी बानगी हाल में इजरायल-ईरान संघर्ष में देखने को मिली, जब यूएस-इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर दागनी शुरू कर दीं. इसके साथ ही उसने ड्रोन हमलों की भी बौछार कर दी. इस हमले से निपटने के लिए यूएई ने अपने देश में लगे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए. साथ ही यूएस-इजरायल से भी मदद मांगी. इजरायल ने इस गुहार पर तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी ऑपरेटिंग यूनिट के साथ ही प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम UAE भेज दिया. जिसने ईरान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई.

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट Axios ने इस बारे में अहम रिपोर्ट प्रकाशित की है. इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के हमलों के शुरुआती दिनों में ही इजरायल ने यूएई को बचाने के लिए यह कदम उठाया था. ऐसा करके उसने ईरानी हमलों को रोककर यूएई को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया

UAE पर ईरान का भयंकर हमला

करीब 40 दिनों तक चले संघर्ष में ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएस-इजरायल के बजाय यूएई पर ही किए थे. ईरानी नेता यूएई को इजरायल के अहम सैन्य सहयोगी के रूप में देखते हैं. इसलिए उन्होंने अपने हमलों का ज्यादा निशाना भी इजरायल को ही बनाया. उसने UAE पर करीब 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं. इसके साथ ही उस पर 2200 से ज्यादा ड्रोन दागे गए.

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हालांकि यूएस और इजरायल की मदद से यूएई अधिकतर हमलों को रोकने में कामयाब रहा. इसके बावजूद कई मिसाइलें और ड्रोन उसके सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गिरे. जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा.

जायद ने नेतन्याहू से मांगी मदद

रिपोर्ट के मुताबिक, जब यूएई पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए तो घबराए हुए उसके नेताओं ने तुरंत मदद की अपील की. UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की. इसके बाद नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने इंटरसेप्टर मिसाइलों समेत आयरन डोम की एक बैटरी यूएई भेज दी. साथ ही उस बैटरी को चलाने के लिए IDF के दर्जनों सैनिक भी वहां भेजे गए.

इजरायल की ओर से तुरंत भेजी गई यह मदद अबू धाबी के लिए फायदेमंद साबित हुई. आयरन डोम ने दर्जनों ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोककर यूएई को बड़े नुकसान से बचा लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहली बार था जब इजरायल ने अपना आयरन डोम सिस्टम किसी विदेशी देश को भेजा. इसके साथ ही UAE, दुनिया का वह पहला देश बन गया, जिसने अमेरिका और इजरायल के बाद आयरन डोम का इस्तेमाल किया.

दोनों देशों की दोस्ती होगी और मजबूत!

UAE के पूर्व सुरक्षा अधिकारी तारिक अल-ओतैबा के मुताबिक, संकट के समय दी गई इस मदद ने दोनों देशों को नजदीक लाने का नया रास्ता खोला है. ईरान युद्ध के दौरान दोनों मुल्कों ने सैन्य, खुफिया और आपसी समन्वय बेहद करीब से बनाए रखा. यहूदी मुल्क होने के बावजूद इजरायल ने जंग में यूएई को बचाने के लिए वास्तविक मदद दी. जिसे दोनों देशों की जनता ने भी करीब से महसूस किया.

एक अमीराती अधिकारी ने Axios से कहा, 'इजरायल की इस मदद को हम कभी नहीं भूलेंगे.' एक अन्य अधिकारी ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस संकट में पता चल गया कि हमारे असली दोस्त कौन हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस जंग का परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन अब इजरायल और यूएई के बीच दोस्ती नए स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है. जिससे एक नया शक्ति केंद्र अब मिडिल ईस्ट में बन सकता है.