Advertisement
trendingNow13097644
Hindi Newsदुनियाउधमपुर में जैश के 2 आतंकियों का काल बनी भारतीय सेना! गुफा में छिपकर दे रहे थे चुनौती, सुरक्षाबलों ने किया ढेर

उधमपुर में जैश के 2 आतंकियों का काल बनी भारतीय सेना! गुफा में छिपकर दे रहे थे चुनौती, सुरक्षाबलों ने किया ढेर

Army kill two jaish terrorists: उधमपुर में सुरक्षा बलों ने जैश के दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जो गुफा में छिपे हुए थे. सर्च ऑपरेशन किया और किश्तवाड़ का ऑपरेशन त्राशी-1 लगातार जारी है, इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उधमपुर में जैश के 2 आतंकियों का काल बनी भारतीय सेना! गुफा में छिपकर दे रहे थे चुनौती, सुरक्षाबलों ने किया ढेर

Army kill two jaish terrorists: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को ढेर कर दिया है. यह मुठभेड़ मंगलवार से जारी थी और आतंकवादी गुफा में छिपकर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे थे. दोनों आतंकवादी बसंतगढ़ इलाके की गुफा में छिपे हुए थे. सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें CRPF और CIF डेल्टा के जवान भी शामिल थे.

मंगलवार को रामनगर के जाफर जंगल में आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की, करीब एक घंटे तक चली इस मुठभेड़ में एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वह अपने साथी के साथ गुफा में भाग गया. गुफा में दो भागने के रास्ते थे, जिनमें से एक हिस्से को सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया. इसके बाद अतिरिक्त जवानों को इलाके में भेजा गया और इलाके की घेराबंदी की गई.

अंधेरे का फायदा उठाने वाले थे आतंकी
व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन किया इंटेलिजेंस आधारित था. इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने मिलकर आतंकियों का पता लगाया और घेराबंदी की थी. आतंकवादी मंगलवार शाम अंधेरे का फायदा उठाकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान फिर से फायरिंग और धमाकों की आवाज आई, जिससे इलाके में सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया. गुफा के अंदर ड्रोन भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आतंकवादी जिंदा हैं या नहीं. इस ऑपरेशन में इलाके की कड़ी घेराबंदी और लगातार निगरानी की जा रही थी, ताकि किसी भी तरह के सुरक्षा खतरे को रोका जा सके.

अभी भी जारी है ऑपरेशन...
उधर किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 भी जारी है. यह ऑपरेशन 18 जनवरी को चतरू बेल्ट के मंडराल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव के जंगलों में शुरू किया गया था. पिछले 15 दिनों में इस ऑपरेशन के दौरान चार मुठभेड़ हो चुकी हैं. पहले एनकाउंटर में 8 जवान घायल हुए थे, जिनमें हवलदार गजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद 22, 24 और 31 जनवरी को अलग-अलग मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी जारी रही थी.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Jaish terroristsIndian Army

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप