White House: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के इतिहास में एक बेहद अनोखा और सबसे बड़ा रोमांच होने जा रहा है. अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर 'UFC Freedom 250' का फाइट कार्ड आयोजित किया जा रहा है. इस इवेंट की घोषणा के बाद से ही अमेरिकी नागरिकों और टैक्सपेयर्स के मन में यह बड़ा सवाल था कि राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर होने वाले इस वीवीआईपी इवेंट का खर्च कौन उठाएगा?
लेकिन अब इस पर सस्पेंस खत्म हो चुका है. UFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डाना व्हाइट ने साफ कर दिया है कि इस ऐतिहासिक शो के लिए जनता या सरकार का एक भी डॉलर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा खर्च प्रमोशन कंपनी खुद उठाएगी.
व्हाइट हाउस में होने वाला यह कार्ड UFC द्वारा आयोजित अब तक का सबसे महंगा और भव्य इवेंट बन गया है. नेशनल पार्क सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इवेंट का प्रोडक्शन बजट $60 मिलियन (यानी ₹500 करोड़ रुपये से अधिक) को पार कर चुका है. इस भारी भरकम बजट की तुलना अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स से करें, तो यह अंतर हैरान करने वाला है. इसकी भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लास वेगास के अत्याधुनिक स्फीयर में आयोजित हुए 'UFC 306' का कुल प्रोडक्शन खर्च जहां $20 मिलियन (लगभग ₹167 करोड़ रुपये) से ज्यादा था, वहीं व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर होने वाले इस सिंगल इवेंट का बजट उससे पूरे तीन गुना अधिक यानी ₹500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रखा गया है.
इस बजट में वीआईपी मेहमानों के लिए अस्थायी एरीना का निर्माण, अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट सामान, कड़े सुरक्षा इंतजाम और स्टाफ का खर्च शामिल है. दिलचस्प बात यह है कि फाइट खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस के साउथ लॉन की घास को पूरी तरह बदलने और उसे ठीक करने के लिए डाना व्हाइट अलग से लगभग $700000 (करीब ₹5.8 करोड़ रुपये) खर्च करने वाले हैं.
'UFC Freedom 250' का ये इवेंट राष्ट्रपति आवास पर हो रहा है, इसलिए कंपनी पारंपरिक तरीके से आम जनता को टिकट बेचकर कमाई नहीं कर सकती. ऐसे में UFC इस भारी खर्च को पूरा करने के लिए बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट डील्स और वीआईपी पैकेजेस का सहारा ले रही है.
द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, कंपनी ने फंडिंग जुटाने के लिए $1.5 मिलियन (लगभग ₹12.5 करोड़) तक के महंगे स्पॉन्सरशिप पैकेज और वीआईपी हॉस्पिटैलिटी डील्स बेची हैं. इस इवेंट में 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' भी एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर जुड़ा है, जो फाइटर्स को दिए जाने वाले $250000 के बोनस पूल को अकेले फंड कर रहा है. इसके साथ ही, मीडिया राइट्स एग्रीमेंट के तहत इस ऐतिहासिक फाइट कार्ड को दुनिया भर में Paramount+ पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे होने वाली मोटी कमाई से UFC अपने इस रिकॉर्ड तोड़ बजट की भरपाई करेगी.