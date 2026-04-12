Uganda Army Chief: '1 बिलियन डॉलर और एक खूूबसूरत पत्नी चाहिए...', युगांडा के आर्मी चीफ ने तुर्किये को दिया अल्टीमेटम

युगांडा के आर्मी चीफ मुहुजी काइनरुगाबा ने तुर्किये को एक अल्टीमेटम दिया है. मुहुजी काइनरुगाबा युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं. उन्होंने 1 अरब डॉलर के सिक्योरिटी डिविडेंड के अलावा तुर्किये की सबसे खूबसूरत महिला का हाथ मांगा है.
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Uganda Army Chief: युगांडा के आर्मी चीफ मुहुजी काइनरुगाबा ने तुर्किये को एक अल्टीमेटम दिया है. मुहुजी काइनरुगाबा युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं. उन्होंने 1 अरब डॉलर के सिक्योरिटी डिविडेंड के अलावा तुर्किये की सबसे खूबसूरत महिला का हाथ मांगा है. उन्होंने धमकी दी है कि अगर 30 दिनों के भीतर उनकी शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो वह राजनयिक संबंध तोड़ देंगे.
शनिवार को जनरल ने तुर्किये पर आरोप लगाया कि वह सोमालिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट डील्स से मुनाफा कमा रहा है, जबकि युगांडा के सैनिक लगभग दो दशकों से अल-शबाब आतंकियों से लड़ रहे हैं. काइनेरुगाबा ने कहा कि युगांडा को अपनी सैन्य भागीदारी के मुआवजे के तौर पर तुर्किये से 1 बिलियन डॉलर मिलने चाहिए. X पर अब डिलीट हो चुके एक पोस्ट में काइनेरुगाबा ने लिखा, 'तुर्किये से मिलने वाले 1 बिलियन डॉलर के अलावा, मैं उस देश की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं.'
पिछली पोस्टों में उन्होंने यह भी लिखा था, 'उन्हें हमें पैसे देने दो और अपनी पत्नियों को हमारे हवाले करने दो. तब उन्हें शांति मिलेगी.' तुर्किये ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री ट्रेनिंग और बंदरगाह/एयरपोर्ट्स के संचालन के जरिए सोमालिया के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं, खासकर मोगादिशु में. उन्होंने कहा, 'मैं तुर्किये के साथ कोई टकराव नहीं चाहता. हमारे सामने उनके बचने का कोई चांस नहीं है.'
डिलीट कर दिए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'असली समस्या तुर्किये है! हमने इंतजार किया कि वे खुद को सुधार लें, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अगर वे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो हम अगले 30 दिनों में तुर्किये के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे. तुर्किये के लिए यह एक बहुत ही सीधा-सादा मामला है या तो वे हमें पैसे दें, या फिर मैं यहां उनकी एम्बेसी बंद कर दूंगा. वे भी बदले में हमारी एम्बेसी बंद कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं.
काइनेरुगाबा ने तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस्तांबुल में उनका स्वागत किया जाएगा और वे उनसे मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा, एक साल के अंदर, इस्तांबुल में एक हीरो की तरह मेरा स्वागत किया जाएगा. मैं अपने अंकल, राष्ट्रपति एर्दोगान से भी मिलूंगा.'
इससे पहले, काइनेरुगाबा को सोशल मीडिया पर अपने विवादित पोस्ट के कारण अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा था. 2022 में, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि युगांडा केन्या पर हमला कर सकता है और दो हफ्तों में नैरोबी पर कब्जा कर सकता है. इस घटना के बाद उनके पिता की सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें कुछ समय के लिए कमान से हटा दिया गया था. उन्होंने विदेशी नेताओं के बारे में भी कुछ अजीब टिप्पणियां की हैं, जिनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पशुधन के बदले शादी का प्रस्ताव देना भी शामिल है.