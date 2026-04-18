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Hindi NewsदुनियाWAR ऑफ जंगल, NO सीजफायर... 8 साल से चल रहे युद्ध का DNA टेस्ट

'WAR ऑफ जंगल', NO सीजफायर... 8 साल से चल रहे युद्ध का DNA टेस्ट

Forest news: चिंपैंजियों के इस गृहयुद्ध में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमतौर पर शांत माने जाने वाले ये जानवर आखिर एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन गए. आखिर क्यों युगांडा का हरा जंगल चिंपैंजियों के खून से लाल हो रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:52 AM IST
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एक युद्ध पिछले 8 सालों से लगातार चल रहा है. इस जंग में सीजफायर कराने वाला कोई नहीं मिल रहा. ये ईरान, लेबनान या यूक्रेन का युद्ध नहीं है. ये युद्ध चल रहा है अफ्रीकी देश युगांडा के जंगलों में और इस युद्ध में इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजी लड़ रहे हैं. यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर चिंपैंजी क्यों लड़ रहे हैं. इसी चौंकाने वाले युद्ध के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आप समझ सकें कि चिड़ियाघर में सबको आकर्षित करने वाले ये चिंपैंजी आखिर रण में क्यों उतरे हुए हैं. युगांडा के चिंपैंजियों का अध्ययन कर रहे वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2017-18 में युंगांडा के किबाले नेशनल पार्क से ये अदावत शुरु हुई थी.

चिंपैंजी गृहयुद्ध कैसे करते हैं?

शुरुआत में आपसी टकराव के चलते 25 चिंपैंजियों की मौत हुई थी. 25 चिंपैंजियों की मौत के बाद से ये कथित गृहयुद्ध बढ़ता चला गया और ये आज तक जारी है. आपस में लड़ रहे चिंपैंजियों के गुटों ने इस नेशनल पार्क के दो हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है. एक गुट ने जंगल के पश्चिमी हिस्से को अपना क्षेत्र बना लिया है तो दूसरा गुट सेंट्रल यानी जंगलों के बीचों बीच अपनी सत्ता चला रहा है.

गृहयुद्ध से इंसानी इतिहास भरा रहा है. आज भी लीबिया और यमन जैसे देशों में अलग-अलग गुट लड़ रहे हैं लेकिन चिंपैंजियों के बीच गृहयुद्ध की खबर शायद किसी ने नहीं सुनी होगी. अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चिंपैंजी गृहयुद्ध कैसे करते हैं. क्या चिंपैंजी भी कोई रणनीति बनाते हैं. क्या चिंपैंजियों के पास भी इंसानों की तरह हथियार होते हैं.

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चिंपैंजी और इंसान के DNA में 98 फीसदी की समानता होती है. यही वजह है कि जब चिंपैंजी जंग करने उतरता है तो वो इंसानों की तरह रणनीति भी बनाता है. चिंपैंजियों पर रिसर्च करने वाले जानकारों के मुताबिक चिंपैंजी अपने शत्रु की आवाजाही के रास्ते को देखते और समझते हैं. जब शत्रु कम तादाद में अपने पारंपरिक रास्ते से गुजर रहा होता है तो बड़ा दल बनाकर चिंपैंजी उसपर हमला करते हैं. खास बात ये है कि हमले के वक्त आक्रामक दल के कुछ चिंपैंजी उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से दुश्मन के भागने की संभावना हो.

चिंपैंजी भी इंसानों की तरह पूरी तैयारी करके दुश्मन पर धावा बोलते हैं. आमतौर पर चिंपैंजी अपने भारी भरकम हाथों से शत्रु को मारते हैं लेकिन जब तनाव ज्यादा  बढ़ जाता है तो युद्ध में हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है.

वन्य जीव विशेषज्ञ बताते हैं कि चिंपैंजी पेड़ों की भारी भरकम टहनियों को तोड़कर गदा की तरह इस्तेमाल करते हैं. ये भी देखा गया है कि चिंपैंजी पेड़ों की टहनियों को आगे से घिसकर धारदार बना लेते हैं और फिर  उन्हें हमले में भाले की तरह दुश्न के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं.

खून से लाल हो रहा हरा-भरा जंगल

चिंपैंजियों के बीच छिड़े इस गृहयुद्ध के पीछे तीन बड़ी वजहें हैं. पहली वजह रही चिंपैंजियों की बढ़ती आबादी. 2016 तक किबाले नेशनल पार्क में चिंपैंजियों के गुटों में सदस्यों की संख्या 200 के पार पहुंच गई थी. इतनी आबादी की वजह से खाने के संसाधनों को लेकर तनाव पैदा होने लगा था. दूसरी बड़ी वजह थी 2017 में जंगलों में आया एक वायरस. इस वायरस की वजह से बुजुर्ग चिंपैंजियों की बड़ी तादाद में मौत हो गई थी. बुजुर्गों की मौत के बाद बड़े गुटों में कई अल्फा मेल यानी गुट का नेतृत्व करने वाले चिंपैंजी बन गए थे. इसी तीसरे कारण के चलते चिंपैंजियों के गुट ज्यादा क्षेत्र कब्जाने के लिए लड़ने लगे और ये गृहयुद्ध छिड़ गया.

चिंपैजियों के इस गृहयुद्ध के साथ एक समय सीमा भी जुड़ी है. चिंपैंजियों का अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी स्थिति 500 सालों में एक बार पैदा होती है. यानी 500 सालों में चिंपैंजियों की आबादी ज्यादा हो जाती है और फिर आपसी तनाव और खून खराबे का दौर शुरु होता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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