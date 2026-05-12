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Hindi NewsदुनियाUganda Yoweri Museveni: डेमोक्रेसी का वादा करके 40 साल सत्‍ता में बिताए, अब बेटे को कमान देने की तैयारी

Uganda Yoweri Museveni: डेमोक्रेसी का वादा करके 40 साल सत्‍ता में बिताए, अब बेटे को कमान देने की तैयारी

Yuganda के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी (81) पिछले 40 साल से सत्‍ता में हैं. वह मंगलवार को फिर से अगले पांच सालों के लिए राष्‍ट्रपति पद की शपथ लेंगे. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 12, 2026, 07:37 AM IST
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Uganda Yoweri Museveni: डेमोक्रेसी का वादा करके 40 साल सत्‍ता में बिताए, अब बेटे को कमान देने की तैयारी

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी (81) पिछले 40 साल से सत्‍ता में हैं. वह मंगलवार को फिर से अगले पांच सालों के लिए राष्‍ट्रपति पद की शपथ लेंगे. यह शायद उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है — हालांकि मुसेवेनी परिवार के लिए यह जरूरी नहीं कि आखिरी हो. राष्ट्रपति के बेटे और सेना प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरुगाबा को उनका उत्‍तराधिकारी माना जा रहा है. मुसेवेनी ने पहली बार 1986 में एक गुरिल्ला सेना के नेता के तौर पर जबरदस्ती सत्ता संभाली थी.

उस सेना का लक्ष्य सालों की अराजकता और गृहयुद्ध के बाद युगांडा में लोकतंत्र लाना था. उस समय उन्होंने कहा था कि अफ्रीका की समस्या ऐसे नेता हैं जो अपनी तय सीमा से ज्‍यादा समय तक सत्ता में बने रहते हैं. बाद के वर्षों में अपना रुख बदलते हुए कहा कि उनकी आलोचना उन नेताओं के लिए थी जिन्होंने बिना किसी चुनावी जनादेश के अपना शासन लंबा खींचा.क्षेत्रीय

सुरक्षा के मामले में अमेरिका के सहयोगी मुसेवेनी को अक्सर देश में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है. लेकिन कई अन्य लोग उनमें एक तेजी से बढ़ता हुआ तानाशाही रवैया देखते हैं, जो लोकतंत्र के प्रति उनके शुरुआती वादे के बिल्कुल विपरीत है. कार्यकाल और उम्र की सीमाएं खत्म कर दी गई हैं और कुछ विरोधियों को जेल में डाल दिया गया है या किनारे कर दिया गया है.

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सत्‍ता का हस्‍तांतरण

हालांकि अब अब युगांडा में ये माना जा रहा है कि मुसेवेनी का नया राष्ट्रपति कार्यकाल अपने अंत के करीब है. जो बात अभी भी अनिश्चित है, वह है सत्ता हस्तांतरण का स्वरूप और यह कि उनके कार्यकाल के बचे हुए समय में चीजें कितनी व्यवस्थित रहेंगी.

सत्ता के शिखर तक पहुंचने के दो संभावित रास्ते हैं: काइनेरुगाबा सत्ता संभालने के लिए तैयार दिख रहे हैं. उन्होंने अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जाहिर की है और हाल ही में कहा है कि यह मिशन अब रुकने वाला नहीं है. फिर भी, उनका रास्ता संकरा है और दो में से किसी एक तरीके से आगे बढ़ सकता है: या तो काइनेरुगाबा द्वारा बिना किसी खून-खराबे के, लेकिन असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्ज़ा कर लेना; या फिर एक संवैधानिक संशोधन करना, जो सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को — जिनके पास भारी बहुमत है — यह अधिकार दे कि वे काइनेरुगाबा को मुसेवेनी के उत्तराधिकारी के रूप में चुन सकें.

काइनेरुगाबा के लिए चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बाधा मानी जा रही है.उनके सामने मुख्य चुनौती विपक्षी नेता बॉबी वाइन होंगे. बॉबी वाइन एक लोकप्रिय कलाकार हैं, जो दो बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने जनवरी में हुए उस चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके आधार पर मुसेवेनी को उनका अगला कार्यकाल मिला था.

52 साल के काइनेरुगाबा 1990 के दशक के आखिर में सेना में शामिल हुए थे, और सेना में शीर्ष पद तक उनका पहुंचना विवादों में रहा है. आलोचक इसे 'मुहूजी प्रोजेक्ट' कहते हैं, जिसका मकसद उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए तैयार करना है.

मुसेवेनी और काइनेरुगाबा ने अक्सर ऐसी किसी योजना के होने से इनकार किया है, लेकिन पिछले दो सालों में यह साफ हो गया है कि शायद राष्ट्रपति वंशानुगत शासन को ही पसंद करते हैं. मुसेवेनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे कब रिटायर होंगे, और सत्ताधारी पार्टी में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है - यही वजह है कि कई लोगों का मानना ​​है कि उनके उत्तराधिकारी को चुनने में सेना की भी भूमिका होगी.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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