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Hindi NewsदुनियाIran-US Ceasefire: क्या तेल वाली ल्यारी में मचेगा महासंग्राम? इस्लामाबाद में गच्चा खाए ट्रंप लेंगे इंतकाम, UK-फ्रांस भेजेंगे नेवल मिशन

Iran-US Ceasefire: क्या तेल वाली 'ल्यारी' में मचेगा महासंग्राम? इस्लामाबाद में गच्चा खाए ट्रंप लेंगे इंतकाम, UK-फ्रांस भेजेंगे नेवल मिशन

France-UK Navy: होर्मुज को लेकर अब पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ती जा रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि वह होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करेंगे और अगर कोई जहाज बिना परमिशन गुजरा तो उसको पकड़ा जा सकता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:27 PM IST
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Iran-US Ceasefire: क्या तेल वाली 'ल्यारी' में मचेगा महासंग्राम? इस्लामाबाद में गच्चा खाए ट्रंप लेंगे इंतकाम, UK-फ्रांस भेजेंगे नेवल मिशन

US-Iran Ceasefire: दुनिया की 'तेल वाली गली' को लेकर अब संग्राम तेज हो गया है. होर्मुज पूरी तरह खुलवाने  को लेकर अब तक ट्रंप अड़े ही हुए हैं. अब इस रेस में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी कूदने का ऐलान कर दिया है. दोनों महाशक्तियों ने ऐलान किया है कि वह होर्मुज में अपना नेवी मिशन भेज सकते हैं. UK और फ्रांस इस हफ्ते बातचीत की सह-मेजबानी करेंगे, जिसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ते को फिर से बहाल करना है.

क्या बोले मैक्रों?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि चर्चाएं एक संभावित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक तैनाती पर फोकस्ड होगी, जिसे संघर्ष में शामिल हुए बिना समुद्री ट्रैफिक की सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है.

मैक्रों ने कहा, 'यह पूरी तरह से डिफेंसिव मिशन है, जो जंग लड़ रहे पक्षों से अलग होगा. इसे स्थिति सामान्य होते ही तैनात करने का इरादा है.'

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स्टार्मर बोले- बढ़ रहा आर्थिक तनाव

वहीं यूके के पीएम कीर स्टार्मर ने चेतावनी दी कि इस रास्ते का लगातार बंद रहना आर्थिक तनाव को बढ़ा रहा है. जीवन-यापन की बढ़ती लागत के दबाव को कम करने के लिए ग्लोबल शिपिंग को फिर से शुरू करना बेहद जरूरी है. UK ने 40 से ज्यादा ऐसे देशों को एक साथ बुलाया है, जो नेवी की स्वतंत्रता को बहाल करने के हमारे लक्ष्य में साथ हैं. इस हफ्ते UK और फ्रांस मिलकर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, ताकि संघर्ष खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा के लिए एक समन्वित, स्वतंत्र और बहुराष्ट्रीय योजना पर काम को आगे बढ़ाया जा सके.

बीते दिनों, ईरान और अमेरिका दो हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने पर सहमत हुए थे, लेकिन वीकेंड में पाकिस्तान में दोनों विरोधी पक्षों के बीच हुई संघर्ष-विराम की बातचीत नाकाम रही. इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को सोमवार से होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने का आदेश दिया.

ट्रंप ने कर दिया नाकेबंदी का ऐलान

ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' पर यह भी कहा कि इस नाकेबंदी में दूसरे देश भी शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वे कौन से देश होंगे. ब्रिटेन और फ्रांस की यह पहल, ट्रंप की तरफ से घोषित नाकेबंदी से अलग लग रही थी.

मैक्रों ने कहा, 'आने वाले दिनों में, हम ब्रिटेन के साथ मिलकर उन देशों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो इस जलमार्ग में नौवहन की आजादी बहाल करने के मकसद से चलाए जाने वाले एक शांतिपूर्ण मल्टीनेशन अभियान में हमारे साथ योगदान देने के लिए तैयार हैं.'

7.30 बजे से शुरू होगी नाकेबंदी

अमेरिकी सेना ने बताया कि ट्रंप तरफ से जिस नाकेबंदी का आदेश दिया गया है, वह नाकेबंदी भारतीय समयानुसार 7.30 बजे शुरू होगी और यह उस अहम जलमार्ग के दोनों ओर स्थित ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले या वहां लंगर डालने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन, ट्रंप की तरफ से घोषित होर्मुज की नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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