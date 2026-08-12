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सालगिरह मनाने गए कपल के Airbnb बेडरूम में मिला हिडन कैमरा, फूले हाथ-पैर; लापरवाही पर क्या बोली कंपनी?

Hidden Camera In Airbnb Apartment: आर्मी से रिटायर होकर अपनी एनिवर्सरी में स्पेन घूमने गए एक बुजुर्ग कपल तब दहशत में आ गए, जब उन्हें पता चला कि उनके एयरबीएनबी अपार्टमेंट के बेडरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है. कपल की इस समस्या पर एयरबीएनबी ने क्या कहा?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 12, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:51 PM IST
सालगिरह मनाने गए कपल के Airbnb बेडरूम में मिला हिडन कैमरा, फूले हाथ-पैर; लापरवाही पर क्या बोली कंपनी?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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