/सालगिरह मनाने गए कपल के Airbnb बेडरूम में मिला हिडन कैमरा, फूले हाथ-पैर; लापरवाही पर क्या बोली कंपनी?

रिपोर्ट के मुताबिक, कपल अपनी एनिवर्सरी के लिए स्पेन गया था. 62 साल की डोना और 87 साल के रेमंड नन 1 अगस्त 2026 को मैड्रिड के लावैपिएस इलाके में स्थित एयरबीएनबी अपार्टमेंट में पहुंचे. यहां अंदर एंट्री लेने के कुछ समय बाद ही उन्होंने लिविंग रूम में सामने के दरवाजे की ओर एक मोशन सेंसर या कैमरा जैसा कुछ देखा. सेंसर में कोई चमकती हुई लाइट न होने के चलते उन्होंने इसे केवल एक सिक्योरिटी टूल समझा और इसपर कोई ध्यान नहीं दिया. अगले दिन, जब डोना घूमने गई तो रेमंड वहीं रुक गए और उन्होंने बेडरूम में एक और टूल देखा. डोना के मुताबिक, यह कैमरा लगभग 4 इंच लंबा था और उसमें एक ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी. उसे कमरे के एक कोने में बिस्तर की तरफ सीधा रखा हुआ था.