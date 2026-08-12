/सालगिरह मनाने गए कपल के Airbnb बेडरूम में मिला हिडन कैमरा, फूले हाथ-पैर; लापरवाही पर क्या बोली कंपनी?

Hidden Camera In Bedroom: दुनियाभर में आजकल कई लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो एयरबीएनबी (Airbnb) बुक करते हैं. यह यात्रियों को कम खर्च में घर जैसा माहौल देता है. साथ ही इससे मकान मालिकों को कमाई का मौका भी मिलता है. इस बीच एयरबीएनबी से जुड़ा एक ऐसा मामला देखने को मिला है, जिसे सुनकर आप शायद ही इसे अपनी अगली ट्रिप में बुक करने का प्लान बनाएंगे.
ब्रिटिश न्यूज मीडिया 'मेट्रो' के मुताबिक, एक आर्मी रिटार्यड ब्रिटिश कपल को मजबूरी में अपना एयरबीएनबी अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके बिस्तर की तरफ एक हिडन कैमरा लगा हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक, कपल अपनी एनिवर्सरी के लिए स्पेन गया था. 62 साल की डोना और 87 साल के रेमंड नन 1 अगस्त 2026 को मैड्रिड के लावैपिएस इलाके में स्थित एयरबीएनबी अपार्टमेंट में पहुंचे. यहां अंदर एंट्री लेने के कुछ समय बाद ही उन्होंने लिविंग रूम में सामने के दरवाजे की ओर एक मोशन सेंसर या कैमरा जैसा कुछ देखा. सेंसर में कोई चमकती हुई लाइट न होने के चलते उन्होंने इसे केवल एक सिक्योरिटी टूल समझा और इसपर कोई ध्यान नहीं दिया. अगले दिन, जब डोना घूमने गई तो रेमंड वहीं रुक गए और उन्होंने बेडरूम में एक और टूल देखा. डोना के मुताबिक, यह कैमरा लगभग 4 इंच लंबा था और उसमें एक ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी. उसे कमरे के एक कोने में बिस्तर की तरफ सीधा रखा हुआ था.
कमरे में कैमरा मिलने से कपल दहशत में आ गए, खासतौर पर इसलिए, क्योंकि दोनों एक रात पहले ही उस कमरे में सो चुके थे और उन्हें पता ही नहीं था कि वहां कैमरा लगा हुआ है. मामले को लेकर कपल ने एयरबीएनबी से संपर्क किया. इसके बाद दोनों को तुरंत अपार्टमेंट खाली करने की सलाह दे दी गई. हालांकि, तब तक रात के लगभग 8 बज चुके थे, जिससे उनके पास उस रात रहने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी. बाद में कपल को दूसरी जगह पर अलग अपार्टमेंट मिल गया.
कैमरे की घटना को लेकर डोना ने कहा,' जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे. रेमंड ने कैमरे को दीवार से उतारा और उसे घुमाया, लेकिन वह नजारा डरावना था. हमने कुछ घंटों की दूरी पर एक और जगह बुक करवा ली, जो अच्छी बात थी, लेकिन हम बाकी की जगह नहीं देख पाए. यह बेहद दुख की बात है, क्योंकि इस घटना के चलते अब हम कभी मैड्रिड वापस नहीं जाएंगे.' इस भयानक अनुभव के बाद कपल को एयरबीएनबी से सारा रिफंड मिला, जिसमें दोबारा बुकिंग का खर्च भी शामिल था. वहीं कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से उस प्रॉपर्टी की लिस्टिंग भी हटा दी.
मामले को लेकर एयरबीएनबी के एक प्रवक्ता ने कहा,' हमने मेहमान को रिफंड कर दिया है और इस मामले की आगे की जांच करने के लिए लिस्टिंग को सस्पेंड कर दिया है. साल 2024 में हमने सभी तरह के इनडोर सिक्योरिटी कैमरों पर बैन लगाया था.चाहे वे कहीं भी लगे हों या मेहमानों के ठहरने के दौरान बंद हों.' प्रवक्ता ने कहा कि सिक्योरिटी कैमरों से जुड़ी हमारी पॉलिसी के उल्लंघन की स्थिति में, हम उचित कार्रवाई करते हैं, जिसमें एयरबीएनबी से लिस्टिंग और यूजर्स को हटाना शामिल है. एयरबीएनबी से बुक किए गए ठहरने के एक्सपीरियंस ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं और हमें मिलने वाली किसी भी समस्या की रिपोर्ट को हम गंभीरता से लेते हैं.