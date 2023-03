Buffer Zone: अगर यहां प्रार्थना की तो भुगतनी पड़ेगी सजा, देना होगा जुर्माना; कानून पर मचा बवाल

संसद में विवादास्पद बिल पर चर्चा

नया पब्लिक ऑर्डर बिल का क्लॉज 11 इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद हर गर्भपात क्लिनिक के आसपास के 150 मीटर के क्षेत्र में लागू होगा. संसद में हुई वोटिंग के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स ने गर्भपात सुविधा देने वाले केंद्रों के आसपास बफर जोन बनाने वाले कानून में संशोधन को मंजूरी नहीं दी. यह कानून गर्भपात केंद्रों के आसपास मौन प्रार्थना सहित तमाम अन्य व्यवहारों पर रोक लगाता है. प्रार्थना और सहमति से बातचीत में छूट के लिए पेश किया गया एक संशोधन सांसदों की वोटिंग प्रक्रिया द्वारा नकार दिया गया. इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध करने वाले सांसदों को कहना था कि वास्तव में बफर जोन लोकाचार से जुड़ा मसला है.

बफर कानून का विरोध जारी

संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग बफर जोन कानून के कथित उल्लंघन में चुपचाप प्रार्थना करने के लिए बर्मिंघम में दूसरी बार महिला की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है. गौरतलब है कि बफर कानून के विरोधियों ने इसे यूनाइटेड किंगडम में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है.

Welcome to the UK, where you will be persecuted for free thoughts.

Silently praying is now a criminal offence.

What a great place to live. pic.twitter.com/dz3m43LsGS

— Anna McGovern (@AnnaMcGovernUK) March 7, 2023