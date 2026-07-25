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भारत में जन्मे, लेकिन ब्रिटेन में गाड़ा झंडा... एंडी बर्नहैम कैबिनेट में ऊंचे पदों पर ये 3 भारतीय मूल के नेता

Indian Origin In Cabinet Reshuffle: ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम की कैबिनेट में 3 भारतीय मूल के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. इसमें कनिष्क नारायण, हरप्रीत उप्पल और सतवीर कौर, जैसे 3 नाम शामिल हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 25, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:12 PM IST
भारत में जन्मे, लेकिन ब्रिटेन में गाड़ा झंडा... एंडी बर्नहैम कैबिनेट में ऊंचे पदों पर ये 3 भारतीय मूल के नेता

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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