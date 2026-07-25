/भारत में जन्मे, लेकिन ब्रिटेन में गाड़ा झंडा... एंडी बर्नहैम कैबिनेट में ऊंचे पदों पर ये 3 भारतीय मूल के नेता

भारत के अलावा सरकार में श्रीलंका मूल की तमिल हिंदू सांसद उमा कुमारन को भी फॉरेन ऑफिस में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया है. इसके साथ ब्रिटेन में अब बड़े पदों पर 2 हिंदू और 2 सिख मंत्री शामिल हैं. इस फेरबदल में भारतीय मूल की 2 सीनियर लीडर सीमा मल्होत्रा, जो इंडो-पैसिफिक मंत्री रह चुकी हैं और पूर्व जूनियर हेल्थ मिनिस्टर प्रीत कौर गिल दोनों ही बैकबेंच पर आ गए हैं. दोनों नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का करीबी सहयोगी माना जाता था.