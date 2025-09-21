Palestine News: US-इजरायल को बड़ा झटका, अब UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलीस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता
दुनिया

Palestine News: US-इजरायल को बड़ा झटका, अब UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलीस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता

Palestine News in Hindi: ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी घोषणा पर कायम रहते हुए आज फिलीस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है. उनके इस फैसले पर अमेरिका और इजरायल ने नाराजगी जताई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:13 PM IST
Palestine News in Hindi: अमेरिका-इजरायल को बड़ा झटका देते हुए यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को आधिकारिक तौर पर फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी. यह इन देशों की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है और अमेरिका के साथ उनके पारंपरिक गठजोड़ से अलग होने का संकेत है. इस सप्ताह कई अन्य यूरोपीय देश और अमेरिका के सहयोगी भी इस कदम को अपनाने की तैयारी में हैं.

फिलीस्तीन की मान्यता पर क्या बोले स्टार्मर?

फिलीस्तीन को आजाद मुल्क की मान्यता देने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, 'आज, फलस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की उम्मीद का दिन है. दो-राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने के लिए, यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फलस्तीन राज्य को मान्यता देता है." 

इससे कुछ ही पल पहले कनाडा जी-7 समूह का पहला देश बना, जिसने फलस्तीन को मान्यता दी. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फलस्तीन और इजरायल दोनों के लिए शांतिपूर्ण भविष्य का वादा किया.ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी एक बयान जारी कर स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की. 

मान्यता से फिलीस्तान पर क्या असर पड़ेगा?

तीन पश्चिमी देशों की ओर से मान्यता मिलना एक प्रतीकात्मक कदम जैसा माना जा रहा है. इससे फलस्तीनियों को बढ़ा हुआ राजनयिक दर्जा और संधि बनाने के अधिकार मिल सकते हैं. हालांकि यह गाजा पट्टी या कब्जे वाले वेस्ट बैंक की जमीनी हकीकत को मौलिक रूप से नहीं बदलता, जहां पर इजरायल हमास और दूसरे इस्लामिक आतंकियों से जूझ रहा है. आतंक पर उसके कठोर प्रहार और लोगों के पलायन को पश्चिमी देशों की मीडिया में मानवीय संकट कहा जा रहा है. 

इजरायल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले और उसके बाद इजरायल के पलटवार से गाजा का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका है. फिलीस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 से गाजा में 65,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं. उसकी अधिकतर आबादी को बार-बार अपने घर छोड़ने पड़े हैं. क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति में लाखों लोग रह रहे हैं.

इन परिस्थितियों के बीच परंपरागत रूप से इजरायल समर्थक रहे कई देश अब फलस्तीन को मान्यता देने की दिशा में कदम उठा रहे हैं. ब्रिटेन ने जुलाई में कहा था कि अगर इजरायली सरकार गाजा में हालात सुधारने के लिए कदम नहीं उठाएगी, तो वह फलस्तीन को मान्यता देगा. 

अमेरिका और इजरायल ने जताई नाराजगी

अब ब्रिटेन समेत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलीस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे ती है. इस फैसले ने ब्रिटेन के करीबी सहयोगी इजरायल और अमेरिका को नाराज किया है. अमेरिका का तर्क है कि फलस्तीन को मान्यता देना चरमपंथियों को बढ़ावा देता है और हमास को पुरस्कृत करता है. जिसने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर आतंकी हमले किए थे, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और करीब 250 लोग बंधक बनाए गए थे. 

वहीं इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा, 'फलस्तीनी राज्य को मान्यता देना हमास के लिए पुरस्कार है, जिसे यूके में इसके मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं.' मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि हमास के नेताओं ने स्वीकार किया है कि यह मान्यता 7 अक्टूबर के नरसंहार का प्रत्यक्ष परिणाम है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

;