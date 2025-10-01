ब्रिटेन में रहना आसान नहीं है रे बाबा, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करना होगा ये काम, भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर?

UK Permanent Residency: बहुत सारे भारतीय, ब्रिटेन पढ़ने या नौकरी की तलाश में जाते हैं. अगर आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले जान लें, ब्रिटेन ने स्थायी निवास में कई तरह के बदलाव किए हैं, अब आपको ये काम करना पड़ेगा.
Trending Photos
UK News: अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में रहना आसान नहीं होगा, देश की लेबर सरकार ने एक बड़ा बदला किया है, जिसकी वजह से भारत सहित अन्य जितने भी देश हैं उनपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा. इसे लेकर के गृह सचिव शबाना महमूद ने घोषणा की है कि अनिश्चितकालीन निवास अनुमति यानी की स्थाई निवास के लिए पहले 5 साल इंतजार करना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, इसके अलावा कई और नई शर्तं जोड़ी गई हैं. जानिए इसका भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा.
क्या बोले गृह सचिव
लिवरपूल में लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए ब्रिटिश गृह सचिव महमूद ने कहा कि प्रवासियों को कई आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही ब्रिटेन में रहने का आधिकार मिलेगा. इसमें सामाजिक सुरक्षा योगदान देना, लाभों का दावा न करना, एक साफ आपराधिक रिकॉर्ड बनाए रखना और अपने स्थानीय समुदायों में स्वयंसेवा करना शामिल है. उन्होंने कहा कि प्रवासियों से अच्छी इंग्लिश बोलने की उम्मीद की जाएगी. बता दें कि दुनिया भर में अंग्रेजी बोलने के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, ऐसे में भारतीयों के लिए नया नियम काफी अच्छा साबित हो सकता है.
अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए
बता दें कि वर्तमान में ब्रिटेन में रोजमर्रा की परिस्थितियों में केवल GCSE-स्तर की बुनियादी अंग्रेज़ी समझने की आवश्यकता होती है. हालांकि मई 2025 में की गई एक घोषणा के अनुसार, ब्रिटेन में काम, अध्ययन या स्थायी निवास की तलाश करने वाले प्रवासियों को अंग्रेजी का बहुत उच्च स्तर प्रदर्शित करना होगा, जो A-स्तर की दक्षता के बराबर होगा. यानी की प्रवासियों को रहने के लिए बहुत अच्छी अंग्रेजी आना होगा.
भारत पर क्या पड़ेगा असर
विओन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में काफी संख्या में भारतीय काम करते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 में लगभग 10 लाख भारतीय रोजगार वेतन सूची में थे। ब्रिटेन ने पिछले साल भारतीयों को 81,000 से ज़्यादा कार्य वीज़ा भी जारी किए, जिनमें स्वास्थ्य और देखभाल कर्मी परमिट का एक बड़ा हिस्सा शामिल था. एक तरफ ये बदलाव ब्रिटेन के लिहाज से अच्छा है लेकिन दूसरी तरफ ये ब्रिटेन में जाने का प्लान बना रहे भारतीय लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं. इसी साल हुए भारत-ब्रिटेन समझौते में नियमों को आसान बनाने की बात कही गई थी.