नए घर में शिफ्ट हुआ था कपल, किचन की अलमारी के पीछे मिला कुछ ऐसा जिसे देख उड़ गए होश

नई दिल्ली. आपने फिल्मों में सिक्रेट कमरे देखे होंगे लेकिन आजकल कोई भी इस तरह के कमरे नहीं बनवाता. लेकिन यूके के एक कपल ने किराये पर एक घर लिया, जहां उन्हें किचन के भीतर एक सिक्रेट कमरा मिला. जब कपल ने ये सिक्रेट कमरा देखा तो वो हैरान हो गए. इस सिक्रेट कमरे के बारे में खुद महिला ने सोशल मीडिया पर बताया.

अलमारी के पीछे मिला सीक्रेट कमरा

डेली स्टार में छपी एक खबर के अनुसार जब कपल नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें किचन में एक अलमारी दिखी. जैसे ही उसे खोला तो उनके होश उड़ गए. छोटी सी दिखने वाली अलमारी के पीछे एक बड़ा सा कमरा था. इतना ही नहीं उस कमरे में एक खिड़की भी थी.

फेसबुक पर शेयर की तस्वीरें

इस सीक्रेट कमरे तक जाने के लिए पूरे घर में कोई और रास्ता नहीं था. महिला ने फेसबुक पर Things Found In Walls - And Other Hidden Findings नाम के एक ग्रुप में इस सीक्रेट कमरे की तस्वीरें शेयर कीं. महिला ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ' मैनें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया, जिसमें किचन के अंदर ये सीक्रेट कमरा मिला. जब हम ये घर छोड़ कर जाएंगे तो इसमें हमारे बाद आने वाले किराएदारों के लिए कुछ अजीब छोड़ देंगे'.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

महिला के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा कि इस सीक्रेट कमरे की कुछ और थ्योरी होगी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता. वहीं एक महिला ने पोस्ट पर कमेंट किया कि 'मैं इस सीक्रेट कमरे को अपने बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स छिपाने का ठिकाना बना दूंगी, ताकि मेरे बच्चे ये न खा सकें.' एक अन्य महिला ने लिखा कि 'मैं इसे पूरी तरह से एक छोटे से छिपने के स्थान में बदल दूंगी.' लोगों ने सीक्रेट कमरे की तस्वीरों का काफी पसंद किया. यूजर्स तरह-तरह के अनुमान लगाते दिखे. एक यूजर ने अनुमान लगाते हुए लिखा कि ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है. हो सकता है कि वो यहां शव छिपाता हो. कुछ लोगों ने घर बनाने वाले बिल्डर पर तंज कसे.

बता दें, ये कपल पिछले साल इस नए मकान में शिफ्ट हुआ था. यहां मिला सीक्रेट कमरें में से कई शराब की बोतलें मिलीं, जिनमें से कुछ 50 साल से अधिक पुरानी थीं. इनकी काफी कीमत है.

