/100 साल पुराने घर में सीक्रेट दीवार तोड़ते ही उड़े होश, तहखाने के अंदर से निकला गड़ा खजाना

UK Secret Basement Cash: अक्सर हम किताबों और फिल्मों में सीक्रेट दरवाजों और उनके पीछे छिपे खजानों की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक कपल के साथ ऐसा सचमुच हो गया. जानकारी के अनुसार, शेफील्ड शहर में रहने वाले 34 वर्षीय लुइसा और उनके पति डैन को अपने 100 साल से भी पुराने विक्टोरियन शैली के घर में एक ऐसी गुप्त चीज मिली, जिसने उनकी किस्मत चमका दी.
साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब पूरे ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, तब लुइसा और डैन के पास घर पर काफी खाली समय था. इसी दौरान उन्होंने अपने 1900 के दशक से पहले बने ऐतिहासिक मकान के जीर्णोद्धार (Renovation) का काम शुरू किया.
घर की सफाई और मरम्मत के दौरान डैन की नजर तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बनी एक ईंटों की दीवार पर पड़ी. कुछ अलग लगने पर उन्होंने उस दीवार को तोड़ने का फैसला किया. जैसे ही ईंटें हटीं, दंपती के सामने एक पूरा का पूरा छिपा हुआ सीक्रेट कमरा खुल गया, जो सालों से कोयले के ढेर से भरा पड़ा था. कोयला साफ करते वक्त डैन को वहां पुराना और बुरी तरह जंग लगा एक लोहे का टिन का डिब्बा दिखाई दिया. हालांकि, उस वक्त उन्होंने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और महीनों तक एक तरफ पड़ा रहने दिया.
लुइसा ने मीडिया को बताया कि उस टिन के डिब्बे में से अमोनिया जैसी तीखी और अजीब बदबू आ रही थी. सच कहूं तो हम उसे खोलने से डर रहे थे, लेकिन एक दिन पूरे परिवार ने जिज्ञासावश अपने बच्चों के साथ मिलकर उस डिब्बे को खोलने का मन बनाया. सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने हाथों के बजाय औजारों की मदद से बेहद सावधानी से ढक्कन हटाया. डिब्बा खुलते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. अंदर कोई कबाड़ नहीं, बल्कि अखबार और कागजों के बंडलों में लिपटा हुआ कैश का अंबार था! ध्यान से देखने पर पता चला कि ये 1970 के दशक के असली £5 (पाउंड) के पुराने नोटों की गड्डियां थीं. जब कुल रकम का हिसाब लगाया गया तो वह £1000 (लगभग 1.05 लाख रुपये) से भी ज्यादा निकली.
दंपती ने पुराने नोटों को सुखाने के बाद बच्चों के साथ कुछ देर उनके संग मोनोपॉली गेम खेला और फिर उसे बैंक ले जाकर जमा करा दिया. लुइसा के मुताबिक, यह खजाना सही मायने में एकदम सही वक्त पर मिला था. लॉकडाउन के दौर में उनकी नौकरी छूट चुकी थी और परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था. इस अनचाही रकम ने उनके कुछ हफ्तों के बिलों का भुगतान किया और बच्चों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया.
यूके में 1919 से पहले बने मकानों का लंबा इतिहास रहा है. पुराने दौर में लोग बैंक के बजाय घरों में कोयले या गुप्त दीवारों के पीछे नकदी और कीमती सामान छिपाकर सुरक्षित रखते थे, जो कई बार वक्त के साथ भुला दिए जाते थे, जो अब मिलते है.