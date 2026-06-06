सिख युवक ने लंदन में की हत्या... तो आपस में क्यों भिड़ गए US-UK? वेंस पर बरसे स्टारमर

इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के दक्षिणपंथी संगठनों में भारी गुस्सा फैल गया और ब्रिटेन की सड़कों पर दंगे भड़क उठे. अब इस पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सबसे वरिष्ठ नेता जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हेनरी नोवाक की मौत ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी सभ्यता की मौत होती है. उसे अकेला छोड़ दिया गया, उन अधिकारियों द्वारा हथकड़ी पहनाई गई जिन्होंने न तो उस पर भरोसा किया और न ही उसकी परवाह की. उस पर ऐसे नफरत भरे अपराधों का आरोप लगाया गया जो उसने किए ही नहीं थे.