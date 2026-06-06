सिख युवक ने लंदन में की हत्या... तो आपस में क्यों भिड़ गए US-UK? वेंस पर बरसे स्टारमर

UK Migration Crisis: ब्रिटेन के साउथम्प्टन शहर में एक सिख युवक द्वारा ब्रिटिश किशोर की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले ने अब एक बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक विवाद का रूप ले लिया है. इस मामले में अब सीधे अमेरिका की एंट्री हो गई है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी जेडी वेंस ने इस घटना के लिए यूरोप की ढीली प्रवासन (Migration) नीतियों और प्रवासियों की भारी घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे सभ्यता का पतन करार दिया है. वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस बयान पर तीखी आपत्ति जताते हुए इसे अपने लोकतंत्र में विदेशी दखल बताया है.
जानकारी के मुताबिक, ये पूरा विवाद दिसंबर महीने का है, जब साउथम्प्टन में 23 वर्षीय विक्रम डिगवा नाम के एक सिख युवक ने 18 वर्षीय गोरे छात्र हेनरी नोवाक को चाकू मार दिया था. चौंकाने वाली बात यह रही कि हमले के बाद जब हेनरी दम तोड़ रहा था, तब ब्रिटिश पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मरते हुए हेनरी को ही हथकड़ी पहना दी थी. दरअसल, आरोपी डिगवा ने पुलिस से झूठ बोला था कि वह खुद पीड़ित है और हेनरी ने उस पर नस्लीय टिप्पणियां की थीं.
इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के दक्षिणपंथी संगठनों में भारी गुस्सा फैल गया और ब्रिटेन की सड़कों पर दंगे भड़क उठे. अब इस पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सबसे वरिष्ठ नेता जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हेनरी नोवाक की मौत ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी सभ्यता की मौत होती है. उसे अकेला छोड़ दिया गया, उन अधिकारियों द्वारा हथकड़ी पहनाई गई जिन्होंने न तो उस पर भरोसा किया और न ही उसकी परवाह की. उस पर ऐसे नफरत भरे अपराधों का आरोप लगाया गया जो उसने किए ही नहीं थे.
उसकी हत्या जितनी दुखद है, उतनी ही गुस्सा दिलाने वाली भी है. वेंस ने आगे कहा कि हेनरी आज जिंदा होता अगर यूरोपीय अभिजात वर्ग ने आत्म-घृणा की राजनीति और प्रवासियों की इस भारी घुसपैठ के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर विरोध किया होता. उन्होंने कहा कि इनमें से कई प्रवासी पश्चिम और उसके मूल्यों से नफरत करते हैं.
इस मामले को वैश्विक स्तर पर हवा देने में अमेरिकी टेक टाइकून और X के मालिक एलन मस्क ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. मस्क ने इस घटना पर ब्रिटिश पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई बार अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. मस्क और वेंस के इन तीखे तेवरों के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी आधिकारिक तौर पर इस मामले की निंदा की. अमेरिकी विदेश विभाग ने ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना वहां की वैचारिक कंडीशनिंग और दोहरे स्तर की पुलिसिंग का साफ नतीजा है.
अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों के इन बयानों से भड़के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय (10 डाउनिंग स्ट्रीट) ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है. ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के इस रुख को सीधे तौर पर अपने देश के आंतरिक मामलों और लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. प्रधानमंत्री स्टारमर के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हमने देखा है कि कुछ बाहरी लोग हमारे लोकतंत्र में दखल देने और हमारी सड़कों पर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं.
खुद पीड़ित छात्र हेनरी नोवाक के परिवार ने साफ कहा है कि वे नहीं चाहते कि उनके बेटे की मौत का इस्तेमाल समाज में और ज्यादा फूट, नफरत या तनाव पैदा करने के लिए किया जाए. इससे पहले खुद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अमेरिकी अरबपति एलन मस्क पर ब्रिटेन के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने और देश में फूट डालने की कोशिश करने का सीधा आरोप लगाया था. इस घटना के बाद से ही ब्रिटेन और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों में इस समय जबरदस्त कड़वाहट और तनाव देखा जा रहा है.