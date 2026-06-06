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सिख युवक ने लंदन में की हत्या... तो आपस में क्यों भिड़ गए US-UK? वेंस पर बरसे स्टारमर

Keir Starmer: ब्रिटेन के साउथम्प्टन में एक सिख युवक द्वारा ब्रिटिश किशोर की हत्या के बाद अंतरराष्ट्रीय विवाद छिड़ गया है. अमेरिकी नेता जेडी वेंस ने इसे यूरोपीय प्रवासन नीतियों के कारण सभ्यता का पतन बताया. अमेरिकी विदेश विभाग और एलन मस्क ने भी पुलिसिंग पर सवाल उठाए, जबकि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसे अपने लोकतंत्र में विदेशी दखल कहकर खारिज किया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:13 PM IST
सिख युवक ने लंदन में की हत्या... तो आपस में क्यों भिड़ गए US-UK? वेंस पर बरसे स्टारमर
Image Credit: JD Vance-Vikram Digwa-Keir Starmer

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