Advertisement
trendingNow13159610
Hindi Newsदुनियाअकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी

अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी

Keir Starmer Warning: ब्रिटेन में ऊर्जा संकट गहरा गया है. डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से वैन ड्राइवर और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने चेतावनी दी है कि सरकार अकेले मध्य-पूर्व के तनाव के आर्थिक असर से नहीं निपट सकती. उद्योग जगत के साथ आपात बैठक में आपूर्ति और निगरानी पर चर्चा हुई, जबकि विशेषज्ञ लंबे समय तक वैश्विक ईंधन और खाद्य संकट की चेतावनी दे रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Keir Starmer
Keir Starmer

UK Energy Crisis: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मंगलवार को स्वीकार किया कि UK सरकार ईरान और मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के आर्थिक प्रभावों से अकेले नहीं निपट सकती. उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में उद्योग जगत के बड़े प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक की और कहा कि यह चुनौती केवल सरकार की नहीं बल्कि साझा प्रयास की मांग करती है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती. आप इसे अकेले नहीं कर सकते. हमें इस पर मिलकर काम करना होगा. बता दें कि यह बैठक उस समय हुई जब मध्य-पूर्व संकट अपने पांचवें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर दबाव बना हुआ है.

RAC ने दी चेतावनी

इस बीच, ब्रिटेन के RAC फाउंडेशन के डायरेक्टर स्टीव गुडिंग ने चेतावनी दी कि UK में वैन ड्राइवर और छोटे व्यवसाय लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण घाटे में हैं. उन्होंने कहा कि डीजल की बढ़ती कीमतें सड़कों पर काम करने वाले लाखों लोगों की जेब खाली कर रही हैं. गुडिंग ने कहा कि यदि तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती हैं, तो इसका असर हफ्तों तक, शायद महीनों तक महसूस किया जायेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आपातकालीन योजनाओं पर काम कर रहा UK

मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ते ही ब्रिटेन सरकार ने आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय किया है. ब्रिटेन की चांसलर राचेल रीव्स ने G7 देशों के साथ आपातकालीन वर्चुअल बैठक में इस संकट का समाधान खोजने पर जोर दिया. बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली, ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड और वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया.

डाउनिंग स्ट्रीट में हुई हाई-लेवल मीटिंग

इस बीच, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट में एक अहम गोलमेज मीटिंग की, जिसमें एनर्जी, शिपिंग और फाइनेंशियल एरिया के बड़े प्लेयर्स ने हिस्सा लिया. मीटिंग में शेल, बीपी और इक्विनोर के शिपमेंट के साथ-साथ मेर्स्क, लॉयड्स ऑफ लंदन, एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे. इस दौरान यूके के मरीन ड्राइव के कमांडर रिचर्ड कैंट्रिल ने एरिया की सिक्योरिटी पोजिशन पर डिटेल में जानकारी दी. स्टार्मर ने कहा कि सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े शिपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता एनर्जी बिल और डेली की महंगाई है. 

ये भी पढ़ें: नई अमेरिकी PrSM मिसाइल क्या है और क्यों है इतनी खतरनाक? ईरान में मचाया था कहर, गई थी 21 लोगों की जान

बढ़ा ग्लोबल सप्लाई और फूड क्राइसिस का खतरा

इस दौरान शिपिंग एक्सपर्ट लार्स जेन्सेन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मिलने वाली सप्लाई चेन में जल्द सुधार की उम्मीद कम है. ऊर्जा उत्पादों की लंबी आपूर्ति श्रृंखला के कारण असर लंबे समय तक रहेगा. वैश्विक स्तर पर खाद और जरूरी सामान की कमी बढ़ सकती है. समुद्री रास्ते से आने वाली खाद का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है. वहीं डीवीरे ग्रुप के निगेल ग्रीन ने चेतावनी दी कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता के कारण UK में महंगाई और तेज हो सकती है. इस बीच, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि UK किसी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

UK Energy CrisisIran-US WarStrait of Hormuz

Trending news

अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
Punjab School
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान