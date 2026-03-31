अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी

UK Energy Crisis: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मंगलवार को स्वीकार किया कि UK सरकार ईरान और मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के आर्थिक प्रभावों से अकेले नहीं निपट सकती. उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में उद्योग जगत के बड़े प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक की और कहा कि यह चुनौती केवल सरकार की नहीं बल्कि साझा प्रयास की मांग करती है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती. आप इसे अकेले नहीं कर सकते. हमें इस पर मिलकर काम करना होगा. बता दें कि यह बैठक उस समय हुई जब मध्य-पूर्व संकट अपने पांचवें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर दबाव बना हुआ है.

RAC ने दी चेतावनी

इस बीच, ब्रिटेन के RAC फाउंडेशन के डायरेक्टर स्टीव गुडिंग ने चेतावनी दी कि UK में वैन ड्राइवर और छोटे व्यवसाय लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण घाटे में हैं. उन्होंने कहा कि डीजल की बढ़ती कीमतें सड़कों पर काम करने वाले लाखों लोगों की जेब खाली कर रही हैं. गुडिंग ने कहा कि यदि तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती हैं, तो इसका असर हफ्तों तक, शायद महीनों तक महसूस किया जायेगा.

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आपातकालीन योजनाओं पर काम कर रहा UK

मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ते ही ब्रिटेन सरकार ने आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय किया है. ब्रिटेन की चांसलर राचेल रीव्स ने G7 देशों के साथ आपातकालीन वर्चुअल बैठक में इस संकट का समाधान खोजने पर जोर दिया. बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली, ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड और वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया.

डाउनिंग स्ट्रीट में हुई हाई-लेवल मीटिंग

इस बीच, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट में एक अहम गोलमेज मीटिंग की, जिसमें एनर्जी, शिपिंग और फाइनेंशियल एरिया के बड़े प्लेयर्स ने हिस्सा लिया. मीटिंग में शेल, बीपी और इक्विनोर के शिपमेंट के साथ-साथ मेर्स्क, लॉयड्स ऑफ लंदन, एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे. इस दौरान यूके के मरीन ड्राइव के कमांडर रिचर्ड कैंट्रिल ने एरिया की सिक्योरिटी पोजिशन पर डिटेल में जानकारी दी. स्टार्मर ने कहा कि सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े शिपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता एनर्जी बिल और डेली की महंगाई है.

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बढ़ा ग्लोबल सप्लाई और फूड क्राइसिस का खतरा

इस दौरान शिपिंग एक्सपर्ट लार्स जेन्सेन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मिलने वाली सप्लाई चेन में जल्द सुधार की उम्मीद कम है. ऊर्जा उत्पादों की लंबी आपूर्ति श्रृंखला के कारण असर लंबे समय तक रहेगा. वैश्विक स्तर पर खाद और जरूरी सामान की कमी बढ़ सकती है. समुद्री रास्ते से आने वाली खाद का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है. वहीं डीवीरे ग्रुप के निगेल ग्रीन ने चेतावनी दी कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता के कारण UK में महंगाई और तेज हो सकती है. इस बीच, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि UK किसी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.