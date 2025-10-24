ब्रिटेन ने बनाया रडार से बचने वाला ये खास पेंट, कोटिंग करते ही छूमंतर हो जाएंगे फाइटर प्लेन

Fighter Jets: यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने एक नई कोटिंग (पेंट) विकसित करने का दावा किया है, जो लड़ाकू विमानों की रडार और इन्फ्रारेड (IR) पहचान को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकती है. शोधकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि इस तकनीक से ब्रिटेन के अगले-पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम टीम टेम्पेस्ट की स्टील्थ क्षमता मजबूत होगी. शोध में बताया गया है कि यह कोई साधारण पेंट नहीं है. इसमें नैनो-स्ट्रक्चर्ड पदार्थ, कार्बन-आधारित कण और चुंबकीय ऑक्साइड शामिल हैं, जो रडार तरंगों को अवशोषित कर उन्हें ऊर्जा में बदल देते हैं इससे रडार पर विमान कम दिखेगा. साथ ही इसमें थर्मोक्रोमिक यौगिक भी हैं जो ताप के अनुसार अपनी विशेषताएं बदलते हैं और विमान का थर्मल सिग्नेचर घटाते हैं.

थर्मोक्रोमिक का प्रयोग कर के बनाया गया है ये खास पेंट

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सामान्य पेंट नहीं है बल्कि इस पेंट को बनाने में नैनो-संरचित पदार्थ और कार्बन-आधारित कणों तथा चुंबकीय ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है जो विद्युत-चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेगा और दुश्मनों को विमान की सही जानकारी प्राप्त करने में काफी मुश्किल पैदा करेगा. पारंपरिक स्टील्थ विमानों पर रडार अवशोषण तो प्रभावी रहता है, पर इंजन और एयरोडायनामिक घर्षण के कारण IR उत्सर्जन रहता है. नई कोटिंग में थर्मोक्रोमिक यौगिक शामिल हैं जो उड़ान के दौरान तापमान परिवर्तन के अनुसार अपनी विशेषताएं बदलते हैं और विमान के थर्मल सिग्नेचर को छुपाने में मदद करते है.

बता दें, यह शोध बीएई सिस्टम्स, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (DSTL) से जुड़े प्रयासों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है. प्रोटोटाइप पर काम टीम टेम्पेस्ट के लिए किया जा रहा है, जिसके फ्लाइट प्लेटफ़ॉर्म को 2030 के दशक के अंत तक सेवा में आने की उम्मीद है.पारंपरिक रडार अवशोषक सामग्री अक्सर भारी और काफी ज्यादा रखरखाव वाली होती हैं. ब्रिटिश कोटिंग को हल्का, मौसम-रोधी और लगाने में सरल रखने का लक्ष्य है ताकि स्टील्थ प्लेटफ़ॉर्म की परिचालन लागत और रखरखाव घट सके. वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि यह प्रौद्योगिकी सफल होती है तो इसे नेवी के जहाजों, ड्रोन और मिसाइलों के लिए भी बनाया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विमान को पूरी तरह अदृश्य बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव है लेकिन इस कोटिंग्स से रडार व IR से काफी हद तक बचाया जा सकता है.