/पाई-पाई वसूलने की तैयारी! UK हाई कोर्ट ने कसा नीरव मोदी पर शिकंजा, बैंक ऑफ इंडिया के 100 करोड़ रुपये लौटाने का दिया सख्त आदेश

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है. लंदन हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि नीरव मोदी अपनी एक कंपनी को दिए गए कर्ज के लिए व्यक्तिगत गारंटी के तहत बैंक के प्रति जवाबदेह हैं. अदालत ने उन्हें ब्याज समेत 10.7 मिलियन डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान करने का आदेश दिया है.
लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश साइमन टिंकलर ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी पर मूल राशि के तौर पर 4.1 मिलियन डॉलर बकाया है और इसके साथ बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज भी जोड़ा जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से ऐसा कोई ठोस बचाव पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि बैंक इस राशि की मांग करने का अधिकार नहीं रखता.
यह पूरा मामला दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए कर्ज से जुड़ा है. बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2012 में कंपनी को ऋण दिया था. इसके बाद 3 अगस्त 2013 को नीरव मोदी ने इस कर्ज के लिए व्यक्तिगत गारंटी पर हस्ताक्षर किए थे. साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े कथित घोटाले के सामने आने के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऋण को वापस मांगने की प्रक्रिया शुरू की. बैंक ने मार्च और अप्रैल 2018 में कंपनी और नीरव मोदी दोनों को भुगतान संबंधी नोटिस भेजे थे.
नीरव मोदी ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें बैंक की ओर से भेजे गए नोटिस नहीं मिले और इसलिए गारंटी को लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि ऋण समाप्त करने के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं, जिन्हें गंभीर वित्तीय प्रभाव माना जाए. हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. न्यायाधीश ने कहा कि बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस सही तरीके से पहुंचाए गए थे. अक्टूबर 2025 का नोटिस उस जेल में भी भेजा गया था, जहां नीरव मोदी फिलहाल बंद हैं. इसके अलावा अप्रैल 2018 के नोटिस की एक प्रति खुद नीरव मोदी ने अपने वकीलों को उपलब्ध कराई थी.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फरवरी 2018 के बाद यह मानना उचित था कि फायरस्टार समूह की कंपनियों पर पीएनबी घोटाले का गंभीर और नकारात्मक असर पड़ा. इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई और नीरव मोदी द्वारा दी गई गारंटी की वास्तविक क्षमता भी प्रभावित हुई. फैसले में नीरव मोदी के एक ईमेल का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया में आए घटनाक्रम और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण समूह की कुछ कंपनियों का कारोबार लगभग ठप हो गया था और बैंकों के बकाए चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई थी.
नीरव मोदी इस समय लंदन की एक जेल में बंद हैं और भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. भारतीय एजेंसियां उन्हें पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े बहुचर्चित बैंक घोटाले के मामले में भारत लाना चाहती हैं. ताजा फैसले के साथ लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की व्यक्तिगत गारंटी को पूरी तरह वैध और लागू करने योग्य माना है, जिससे बैंक ऑफ इंडिया को अपने दावे को आगे बढ़ाने में बड़ी कानूनी मजबूती मिली है.