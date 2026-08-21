UK News: ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने शरण मांगने वालों के लिए पोस्टरों की एक सीरीज और एक बुकलेट जारी की है. तमाम दिशा-निर्देशों से भरी इस बुकलेट में अप्रवासियों को ब्रिटेन में कैसे रहना चाहिए, इसका शऊर बताया गया है. बुकलेट में लिखा है कि हमारे देश के कानून और तौर-तरीके आपके देश से अलग हो सकते हैं. इसलिए अगर ब्रिटेन में शरण लेना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए.
'No means No' और महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं. मतलब आप किसी महिला पर किसी अनर्गल चीज के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं. यूरोप और अमेरिका से बुलंद हुआ ये नारा, आज दुनियाभर में महिलाओं की मुखर आवाज और उनके सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है. इस बात का जिक्र भी नई बुकलेट में हुआ है. महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल देने पर सरकार का फोकस है, इसलिए ये बात बड़े साफ शब्दों में बताई गई है कि बिना सहमति के सेक्स करना बलात्कार है.
वहीं बच्चे के साथ सेक्स करना गंभीर अपराध है. वहीं अगर कोई व्यक्ति आपमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, या इग्नोर कर रहा है तो उसके पास बार-बार जाना उत्पीड़न माना जाता है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस को लेकर देश में खासकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस पर विपक्ष के लोग उन्हें घेर रहे हैं.
बुकलेट में बिना किसी लाग-लपेट के एकदम साफ लिखा है कि बेवजह पुलिस या किसी का समय खराब नहीं करना है. कोई कानून के कोड़े से बचने के लिए नशे में होने का हवाला दे तो नए नियम में एकदम साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, नशे में है या जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो वह सहमति नहीं दे सकता.'
घरेलू हिंसा से भी दूर रहने की सलाह इस किताब में दी गई है. बुकलेट में लिखा है कि आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ कभी भी शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गैरकानूनी है. ब्रिटेन में कानून बिल्कुल साफ और सख्त हैं. इसलिए सेक्स या किसी भी तरह के यौन संपर्क के लिए दोनों लोगों की सहमति जरूरी है.
'Understanding Behaviours and Expectations in the UK' नाम की बुकलेट में शरण मांगने वालों को बताया गया है कि ब्रिटेन में महिलाएं काम कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, वो कहीं की भी यात्रा कर सकती हैं और बिना किसी पुरुष की अनुमति के अपने फैसले खुद ले सकती हैं.
आपको बताते चलें ये गाइड ऐसे समय में सामने आई है, जब शरण मांगने वालों के लिए बने एक होटल में रह रहे इथियोपियाई नागरिक हदुश को 14 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के बाद ब्रिटेन से निर्वासित कर दिया गया था. हदुश ने अपने बचाव में और उस लड़की से ये कहा था कि उसके देश में बच्चों की शादी करना आम बात है.
यूके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला परसेप्शन यानी पूर्वाग्रह वाली सोच का है. ब्रिटिश संसद के निचले सदन यानी 'हाउस ऑफ कॉमंस' की वेबसाइट पर 20 अक्टूबर, 2025 को अपलोड हुए दस्तावेज के मुताबिक देश में 2024 के आम चुनाव के बाद ब्रिटिश संसद में विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकों और प्रवासी मूल के करीब 90 सांसद चुने गए हैं. इस तरह यूके की पार्लियामेंट में करीब 14 फीसदी सांसद दूसरे देशों से आए अप्रवासी हैं. बीते दो दशकों में अप्रवासियों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है.
सरकार के समर्थकों को लगता है कि अप्रवासी ब्रिटेन के कई शहरों की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं. ऐसे में इस गाइडलाइंस को लेकर अप्रवासी समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है. वो सरकार का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि जिन्हें समाजशास्त्र और सभ्यता का सामान्य ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को ब्रिटेन में क्यों आने दिया जा रहा है.
Andy, what is this all about? We should not be allowing people into this country who need to be taught that abusing children is wrong, or that a woman has to consent before sex.
These are basic standards, not optional cultural differences. pic.twitter.com/YhofP3YEeY
— Thomas King (@TomK_Brit1993) August 19, 2026
इन लोगों का लगता है कि सरकार विदेशों से आकर बसे अप्रवासी लोगों के लिए पूर्वाग्रही मानसिकता रखती है. यानी नए शरणार्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर पूर्व में यहां शरण ले चुके लोगों पर निशाना साधा गया है.
ब्रिटेन के मूल निवासी ऐसे अप्रवासी लोगों को अजीब सी मानसिकता से देख रहे हैं. पाकिस्तान मूल के कुछ लोगों पर ब्रिटिश बच्चियों को निशाना बनाने के तमाम मामलों की गूंज संसद तक में सुनाई दी थी.
बीते वित्तीय वर्ष में 93 हजार से ज्यादा लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया है. इसमें बहुत से लोग पाकिस्तानी मूल के हैं. लिहाजा नई गाइडलाइंस के नियमों का पाठ पढ़ाने को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहा है. विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि कुछ लोगों की वजह से किसी पूरे देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता.
वहीं स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबित पीएम एंडी बर्नहैम ने फैसले का बचाव करते हुए गाइलाइन बताने की टाइमिंग और तरीके दोनों को सही बताते हुए कहा, 'ये जरूरी था कि ब्रिटेन के कानून और सामाजिक मानदंडों के बारे में सबको एकदम स्पष्ट रूप से बताया जाए.'
साल 2025 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने शरणार्थी कानूनों को कड़ा करने का फैसला किया था. देश में बढ़ते शरणार्थियों के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के बीच हुए उस फैसले ने देश की शरणार्थी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है. नई नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला शरणार्थी का दर्जा तुरंत स्थायी नहीं होगा, बल्कि यह अस्थायी रहेगा. उस समय की ब्रिटिश की गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि समय-समय पर शरणार्थियों के शरणार्थी दर्जे की समीक्षा भी की जाएगी.