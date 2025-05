हमारा फुल सपोर्ट, भारत के पास अधिकार आतंकियों को मिट्टी में मिलाएं..., ब्रिटेन की संसद में किसने भरी हुंकार, पाकिस्तान सुनकर बौरा जाएगा

UK MP Priti Patel ON Pahlgam Attack: ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने ब्रिटिश संसद में इस हमले को बर्बर और क्रूर बताते हुए भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की मांग की. पटेल ने कहा कि इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, जिनमें ज्यादातर को सिर में गोली मारी गई. उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि पहलगाम अब मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों की तरह आतंकवाद की चपेट में आ चुका है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और ब्रिटिश सरकार से भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया. यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए, पटेल ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना दोहराई और ब्रिटेन से पाकिस्तान से संचालित समूहों द्वारा उत्पन्न सीमा पार आतंकी खतरे को पहचानने का आग्रह किया.

आप भी देखें प्रीति पटेल का वीडियो:-

Today in the House of Commons I reiterated my condolences for those impacted by the atrocity that took place in Pahalgam. We must stand with those affected by terrorism. The UK must work with our friends in India to tackle terrorist threats and engage with India, Pakistan and key… pic.twitter.com/8RXezaJHx0

— Priti Patel MP (@pritipatel) May 7, 2025