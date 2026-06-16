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रूसी तेल से भरे टैंकर ने तोड़ा दायरा! भारतीय कैप्टन पर दर्ज हुआ केस; ब्रिटेन ने हेलीकॉप्टर से जहाज पर क्यों उतारे जवान?

UK News: ब्रिटेन ने रूसी तेल ले जा रहे एक टैंकर के भारतीय कैप्टन पर आपराधिक मामला दर्ज किया है. अगर कैप्टन दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:21 AM IST
रूसी तेल से भरे टैंकर ने तोड़ा दायरा! भारतीय कैप्टन पर दर्ज हुआ केस; ब्रिटेन ने हेलीकॉप्टर से जहाज पर क्यों उतारे जवान?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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