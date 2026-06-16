38 साल के भारतीय नागरिक अजय पंत को UK के कड़े रूसी प्रतिबंधों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. ये आरोप आइल ऑफ वाइट के दक्षिण में इंटरनेशनल पानी में ब्रिटिश सेना द्वारा 6 घंटे की जांच के बाद लगाए गए हैं. रायल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) के खास तौर पर ट्रेंड कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 'स्मर्टोस' जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की थी. इस टैंकर में 100,000 टन से ज्यादा रूसी कच्चा तेल से लदा था.