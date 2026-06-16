UK News: एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों पर ईरान और अमेरिका निगरानी कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने एक बड़े सैन्य अभियान के बाद रूसी तेल ले जा रहे एक टैंकर के भारतीय कैप्टन पर आपराधिक मामला दर्ज किया है. कैप्टन पर आरोप है कि उन्होंने रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है. कैप्टन को दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल भी हो सकती है.
38 साल के भारतीय नागरिक अजय पंत को UK के कड़े रूसी प्रतिबंधों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. ये आरोप आइल ऑफ वाइट के दक्षिण में इंटरनेशनल पानी में ब्रिटिश सेना द्वारा 6 घंटे की जांच के बाद लगाए गए हैं. रायल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) के खास तौर पर ट्रेंड कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 'स्मर्टोस' जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की थी. इस टैंकर में 100,000 टन से ज्यादा रूसी कच्चा तेल से लदा था.
यह रूसी कच्चा तेल लेकर भारत की ओर जा रहा था, कार्रवाई के दौरान रॉयल मरीन कमांडो हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे और करीब छह घंटे तक जांच की गई. रूसी वॉरशिप्स ने पहले भी शैडो फ्लीट जहाजों को डोवर स्ट्रेट से एस्कॉर्ट किया है, स्मिर्टोस बिना सुरक्षा के यात्रा कर रहा था. जहाज पर मौजूद 25 क्रू मेंबर्स में भारतीय और जॉर्जियाई नागरिक शामिल थे, उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया.
इस जहाज पर कैमरून का झंडा लगा हुआ था, लेकिन कैमरून ने दबाव में आकर जहाज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. जिसके बाद ये जहाज “स्टेटलेस” (बिना किसी देश का) बन गया था. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बिना रजिस्ट्री वाले जहाज पर चढ़ने की अनुमति मिल जाती है. जिसे ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने कार्रवाई की है. बता दें कि कैप्टन पंत को साउथैम्प्टन कोर्ट में पेश किया जाएगा. बाकि, 24 क्रू मेंबर अभी टैंकर पर ही हिरासत में हैं.