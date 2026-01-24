ड्रग, रेप और MMS...13 साल तक पूर्व पॉलिटिशियन लूटता रहा इज्जत, चीखती एक्स वाइफ की आहों ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

UK News: UK से एक हैरान करने वाला केस सामने आया है. यहां पर एक पूर्व पूर्व पॉलिटिशियन ने 13 साल तक अपनी पूर्व पत्नी का यौन शोषण किया. इतना ही नहीं उसने पत्नी को ड्रग भी दिया.
Crime News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं. जो अंदर तक झकझोर देते हैं. हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. UK से भी एक ऐसा मामला सामने आया है. यहां पर एक पूर्व पॉलिटिशियन ने 13 साल तक अपनी पूर्व पत्नी का यौन शोषण किया. इतना ही नहीं उसने पत्नी को ड्रग दिया और बिना सहमति के उसका वीडियो रिकॅार्ड किया, अब इस पॉलिटिशियन ने अपना गुनाह कबूल किया है. जानिए क्या है पूरा मामला.
आरोपी ने कबूला गुनाह
AFP की रिपोर्ट के अनुसार फिलिप ने दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के विनचेस्टर क्राउन कोर्ट में रेप और 48 साल की जोआन को बेहोश करने के इरादे से कोई चीज देने के 11-11 मामलों में गुनाह कबूल किया, उनकी पूर्व पत्नी सुनवाई में मौजूद थीं और उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया. कहा जाता है कि फिलिप एक पूर्व कंजर्वेटिव काउंसलर थे और उन्होंने 56 में से 48 आरोप स्वीकार किए. हालांकि उन्होंने बच्चों की अश्लील तस्वीरें और एक्सट्रीम तस्वीरें रखने के आरोपों से इनकार किया.
खींची थी इंटिमेट तस्वीरें
फिलिप 2007 और 2010 के बीच कंजर्वेटिव काउंसलर थे और 2010 में अपनी फैमिली लाइफ और दूसरे बिजनेस मामलों पर फोकस करने के लिए कैबिनेट काउंसलर की नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने अदालत में गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने 200 से ज्यादा मौकों पर उसकी 500 से ज्यादा इंटिमेट तस्वीरें और वीडियो पब्लिश किए थे.
पुलिस ने कही ये बात
जोआन के खिलाफ 31 से 61 साल के पांच और आदमियों पर अलग-अलग सेक्शुअल अपराधों का आरोप लगाया गया था. वहीं मामले को लेकर विल्टशायर पुलिस के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ज्योफ स्मिथ ने दिसंबर में कहा था कि यह केस एक "कॉम्प्लेक्स और बड़ी इन्वेस्टिगेशन" से निकला है. शुक्रवार की अपील के बाद, उन्होंने सुनवाई को एक "खास घटना" बताया और जोआन की "अविश्वसनीय बहादुरी" को सलाम किया. उनके हवाले से कहा गया कि इस केस में विक्टिम, जोआन ने अपनी पहचान छिपाने के अपने आप मिलने वाले कानूनी अधिकार को छोड़ने का फैसला किया है.